З 1 січня головувати в ОБСЄ почала Швеція. Її представниця заявила, що конфлікт на Донбасі – серед головних тем

Швеція, що відсьогодні починає річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, зосередиться на захисті європейського порядку безпеки, вирішенні тривалих конфліктів та зміцненні демократії й гендерної рівності, повідомляє сайт організації.

«Тривалі конфлікти і кризи в регіоні ОБСЄ, як-от ситуації, що ми спостерігаємо в Білорусі, Україні і навколо неї, а також зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху, вимагають постійної і загальної уваги з боку нашої організації. Це, очевидно, буде в нашому порядку денному на початку року», – заявила нова голова Організації, міністер закордонних справ Швеції Анн Лінде.

14 січня вона пообіцяла детально презентувати програму дій Постійній раді ОБСЄ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері привітав Швецію і пані Лінде з початком головування в ОБСЄ: «З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Києві та обговорення спільних зусиль щодо подальшого захисту порядку європейської безпеки».

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі зазначила, що свій перший закордонний візит як очільниця ОБСЄ Анн Лінде планує здійснити до України.

«Символічно, що свій перший закордонний візит у новій якості Анн Лінде планує здійснити саме до України. Очікуємо на неї в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою Діючій голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої зброїної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України», – повідомила у фейсбуці Українська делегація у ТКГ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.