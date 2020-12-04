Генеральним секретарем ОБСЄ вперше стала жінка

Німецька дипломатка та ключова учасниця переговорів про ядерну угоду з Іраном Хельга Шмід стала генеральною секретаркою Організації безпеки та співробітництва в Європі. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

59-річна Шмід працювала генеральним секретарем Європейської служби з зовнішніх справ з 2016 року. У 1990-х вона була речницею посольства Німеччини у Вашингтоні.

Штаб-квартира ОБСЄ розташована у Відні. Її мандат включає посередництво під час конфліктів, спостереження за виборами, моніторинг дотримання прав людини та просування принципу свободи преси.

Шмід змінить на посаді генсекретаря ОБСЄ Томаса Гремінгера, який очолював організацію з 2017 року. Вона працюватиме в складний час для інституції, яка намагається врегулювати конфлікти в Білорусі, Україні та Нагірному Карабаху.