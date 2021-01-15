Козака вмовляли весь день, ОРДЛО дають 25 років: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Перша цього року зустріч політичних радників голів країн-членів «нормандського формату» Андрія Єрмака та Дмитра Козака 12 січня закінчилась домовленістю іще раз зустрітися через 10 днів. Хоча перемови тривали понад шість годин, і Київ наголосив, що розмова мала «конструктивний характер». А Козак повідомив, що хтось до 22 січня має підготувати «нові принципові підходи до формування дорожньої карти в Тристоронній контактній групі». Нагадаємо, на цих «дорожніх картах» і забуксували перемовини в кінці листопада минулого року, коли Росія підтримала план реанімації Мінських перемов від угруповань «ЛДНР», а Київ зажадав побачити її власний, не визнаючи бойовиків стороною конфлікту.

Тим часом Міністерство із питань реінтеграції та тимчасово окупованих території опублікувало чорновик законопроєкту про «перехідний період» для Донбасу. Згідно із задумом, саме цим 100-сторінковим документом будуть регулюватися усі відносини із окупованою частиною Донбасу і Кримом, їхніми мешканцями та співробітниками окупаційних адміністрації – станом на зараз та вже після деокупації (закінчитися особливий період для Донбасу має за 25 років після виводу звідти російських військ).

Нарешті Україна прописує, кому не варто сподіватися на амністію (тим, хто вчинив тяжкі злочини), хто підпадає під люстрацію (співробітники окупаційних адміністрацій, окрім тих, хто виконував життєво необхідні функції для населення), як Україна ставитиметься до російських паспортів, виданих в окупації (ігноруватиме) тощо.

Крім іншого, в законопроєкті зазначається, що місцеві вибори в ОРДЛО можуть відбутися «не раніше аніж через два роки після деокупації». Тобто плани голови української делегації в Мінську Леоніда Кравчука провести там голосування до кінця березня цього року вже не дійсні? Розбираємось в ефірі:

Угруповання «ДНР» знайшло ще один спосіб «стригти» гроші з мешканців непідконтрольної части Донеччини – на «липовому» автострахуванні, що, до речі, коштує значно дорожче, аніж у вільній Україні. Чому «липовому» – розбираємо у матеріалі, заснованому на відгуках автолюбителів в окупації.

Зазирніть за «ширму» Донецька: те, що місто навіть зараз світиться вогнями, вихваляється чистотою та гарними дорогами, не означає, що так само і в решті міст в окупації (втім, як і до війни). Ми проїхалися автівкою з оплоту донецьких бойовиків у бік навколишніх міст та селищ – Іловайська, Сніжного тощо. А іще – прогулялися ізольованою бойовиками з квітня минулого року від решти окупованої території​«морською брамою» угруповання «ДНР» Новоазовськом, де знайшли українські пампухи та «воскреслого» Леніна.

Підконтрольній частині Донбасу теж непереливки: майже 40-тисячний Торецьк поблизу окупованої Горлівки 10 днів виживав без водопостачання: водогін із Донецької фільтрувальної станції пошкодили обстрілом бойовики. А коли «дали добро» українським ремонтникам на роботу в «сірій зоні» – то обстріляли їх. Водогін відновили – але влада шахтарського містечка серйозно замислилася про будівництво альтернативного після випробувань, з якими зіткнулися мешканці.

Темна історія навколо комбата 37-го мотопіхотного батальону ЗСУ Павла Лановенка: його арештували нібито за побиття підлеглого, а сам командир стверджує, що солдат був у стані наркотичного сп'яніння, через що він відправив його до Авдіївської лікарні. Попри заступництво низки бійців ЗСУ із бойовими нагородами на чолі із генерал-майором Віктором Ганущаком (нагадаємо, в. о. командувача ООС), суд залишив Лановенка під вартою іще на 30 днів.

У «Вікіпедії», як і на Донбасі, триває російсько-українська війна. Розбираємо лише один приклад цього – з головного пізнавального ресурсу в інтернеті зникла стаття про донецький концтабір «Ізоляція»: на наше зауваження про це відповіли з самої «Вікіпедії» та повернули статтю. Не перестанемо нагадувати про сотні людей, що лишаються у незаконному полоні на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та, власне, у самій Росії. Ми зібрали монологи їхніх рідних, де вони розповідають історію затримання, висловлюють власні переживання та надії.

І наостанок – дещо новеньке від нас: «Солонка» – наш новий інтернет-стрім, в якому ми обговорюємо коментарі, що ви їх лишаєте під матеріалами Радіо Донбас.Реалії. Не будемо приховувати – буває прикро їх читати, особливо, коли інформація здобувається під кулями чи ризиком бути затриманим бойовиками, але ми вирішили на все відповідати. Тому коментуйте! :)

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