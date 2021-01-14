Донеччина: відновлено водопостачання на водогоні «Горлівка-Торецьк»

Водопостачання на водогоні «Горлівка-Торецьк» відновлено. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«12 січня бригадами КП «Компанія «Вода Донбасу» ремонтні роботи завершено. 13 січня водопостачання населених пунктів відновлено в повному обсязі», – мовиться у повідомленні.

Аварія на водогоні «Горлівка-Торецьк» сталася 4 січня. Через прорив без води лишилося майже 38 тисяч людей – це жителі Торецька і прилеглих населених пунктів.

Лише 8 січня АВР Часовоярського РВУ змогли приступити до ремонтних робіт у «сірій» зоні після отримання письмових гарантій безпеки. Проте у цей день двічі було порушено режим «тиші» з боку російських гібридних сил.

У «сірій зоні» працівникам КП «Компанія «Вода Донбасу» дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС України. Контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню здійснювали представники української сторони СЦКК.