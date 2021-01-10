Ремонт водогону «Горлівка-Торецьк» проведуть 11 січня, якщо буде тиша на Донбасі – Донецька ОДА

У Донецькій облдержадміністрації повідомили, що на ділянці водогону «Горлівка-Торецьк» наразі виявлені чотири місця поривів, через що досі немає води у Торецьку і ще чотирьох населених пунктах.

«Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водопроводу в околицях смт Південне за умови дотримання режиму припинення вогню», – повідомили в Донецькій ОДА.

Повідомляється, що з 4 січня без водопостачання залишається Торецьк, Залізне, Північне, Південне та частково Щербинівка.

У «сірій зоні» комунальникам дозволено проводити роботи тільки у світлий час доби у супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехніків ДСНС.

5 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що через проблеми на водогоні «Горлівка-Торецьк» п’ять населених пунктів на Донбасі повністю або частково залишилися без водопостачання. 8 січня штаб Операції Об’єднаних сил заявив, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета поруч із Південним у напрямку робочої бригади, яка ремонтувала водогін «Горлівка-Торецьк». Бойовики в обстрілах, традиційно, звинувачують українську сторону.