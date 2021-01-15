(Друкуємо мовою оригіналу)

В начале нового года война в который раз забрала воду у жителей Торецка. Порыв крупной магистрали рабочие чинили прямо на линии фронта, и даже попав там под обстрел. Десять дней город жил на привозной воде: носил ее ведрами от водовозов.

Эта история повторяется из года в год, с самого начала боевых действий. Оно и ясно: как можно надеяться на трубу, проходящую между двумя воюющими позициями? О том, как убрать водную зависимость от неподконтрольных территорий, начали рассуждать давно. Еще при бывшем главе области Павле Жебривском заявляли о планах строить новый водовод, который бы прошел со свободной части страны. Так где же?

Большая часть Донбасса питается водой из канала Северский Донец-Донбасс. Он берет свое начало в Северском Донце на подконтрольной Украине территории и затем – уходит на оккупированную. Война привела к тому, что водопроводы теперь петляют то по одной, то по другой части области.

Жители Торецка и соседних поселков получают питьевую воду из неподконтрольной Украине Горловки. Сейчас труба диаметром 900 мм проходит и по позициям гибридных сил России, и по позициям объединенных сил Украины. С самого начала боевых действий на Донбассе из-за попаданий боеприпасов происходят утечки, подачу воды останавливают. Ремонты осложняются минной опасностью территории и длительными переговорами с российской стороной для достижения «режима тишины».

В Донецкой ОГА подсчитали, что только в прошлом году здесь было девять крупных аварий. За последний квартал в общем люди не получали питьевую воду 320 часов.

Последнюю крупную аварию, которая произошла 4 января, удалось устранить только 12 числа.

Собирались построить до 2020-го – за 108 миллионов

Специальную программу «Вода Донетчины на 2017-2020 годы» утвердили, когда областью руководил Павел Жебривский. Отдельное место в документе занимает Торецк.

«На теперешнее время (2017 г. – ред.) водоснабжение в городе Торецке является одним из наиболее нестабильных и проблемных в области», – написали авторы программы. Чтобы улучшить водоснабжение города, решили построить резервный водовод.

Проект назвали «Строительство водовода от насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водовода до водораспределительного узла г. Торецк». Построить планировали в 2018-2020 годах. Стоимость проекта – 107 млн. 805 тыс. грн. Это в ценах 2017 года.

Правда, с этой веткой тоже не все гладко

Евгений Вилинский в то время работал первым заместителем председателя ОГА. Вопрос водоснабжения Торецка не решить только лишь строительством резервного водовода, убежден Вилинский.

Надо решать вопрос вопрос второго донецкого водовода в комплексе

«Увеличение нагрузки на второй донецкий водовод, если он останется в теперешнем состоянии, может привести к увеличению количества аварий на этом водоводе. На этой цепочке – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка – постоянно останавливается водоснабжение, особенно летом, когда увеличивается разбор воды. Присоединения Торецка, конечно, сделает ситуацию более острой. Поэтому одним резервным водоводом здесь нельзя обойтись: надо решать вопрос вопрос второго донецкого водовода в комплексе», – уверен бывший первый зам. руководителя Донетчины.

Этот проект, говорит Вилинский, никак не повлияет на водоснабжение оккупированной российскими гибридными силами Горловки, ведь ее жители получают воду из канала «Северский Донец – Донбасс».

Также этот проект не предполагал, что трубу, которая идет из Горловки, перекроют.

Торецк и система водоснабжения, – находятся в пределах уязвимости при артиллерийском обстреле

«Наша позиция и позиция международных партнеров всегда была такой: сохранить целостность и функциональность всех элементов компании «Вода Донбасса». То есть, ни про какие отсоединения речи никогда не шло. Но, в любом случае, Торецк и система водоснабжения, – находятся все равно в пределах уязвимости, например, при артиллерийском обстреле. Единственное, конечно, из-за того, что водовод не будет пересекать линию фронта, – вероятность попадания боеприпасов меньше», – сообщил Вилинский.

Финансировать строительство планировали из государственного фонда регионального развития и за счет привлечения денег от международных организаций.

Был и победитель тендера в мае 2019-го

24 мая 2019 года, когда Донецкой областью руководил Александр Куць, департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства резервного водовода к Торецку.

Тендер выиграло ООО «ПРО ІНЖИНІРИНГ ГРУП». По информации YouControl, основатель этой организации – Юрий Николаевич Харабадот. Адрес основателя – оккупированный российскими гибридными силами город Макеевка.

В техзадании речь идет о строительстве двух ниток водовода от насосной станции второго донецкого водовода до Торецка. Ориентировочная длина трассы – 12 км.

Договор подряда департамент ЖКХ Донецкой ОГА и «ПРО ІНЖИНІРИНГ ГРУП» подписали 9 сентября 2019 года. Стоимость работ по договору – 3 млн. 893 тыс. 183 грн. 68 коп. Это деньги из областного бюджета. Документация должна была быть готова к июлю 2020 года.

Вторая программа – ноябрь 2019

Срок программы истек, но трубу в Торецк так и не проложили. Договор с подрядчиком, как мы узнаем позже, уже расторгли. В конце ноября 2019 года, когда областью руководил Павел Кириленко, программу продлили до 2023 года.

В обновленной программе говорится о том, что идет разработка проектно-сметной документации по строительству резервного водовода для Торецка.

Год новый, 2021-й…

11 января этого года, когда Торецк уже шестые сутки получал только привозную воду, Сергей Гончаренко, директор департамента ЖКХ, сообщил, что альтернативное водоснабжение Торецка обсудят комиссионно.

Варианты запитки: технической водой со строительством фильтровальной станции, или же вопрос врезки в один из водоводов

«Как раз сейчас ведется эта работа, уже в которой раз поднимается этот вопрос. Завтра (12 января – ред.) будет проведена так называемая «трассовая комиссия» по проходу возможной трассы варианта обработки альтернативного водоснабжения города Торецка… Варианты запитки: или же технической водой со строительством модульной фильтровальной станции отдельно для города Торецка, или же вопрос врезки в один из существующих водоводов питьевой воды на подконтрольной территории», – сообщил чиновник. Конкретные цифры и саму трассу Сергей Гончаренко обещал сообщить к концу недели.

Также он сообщил, что договор на разработку проекта резервного водовода, который подписали в 2019 году, расторгли. И деньги из областного бюджета не платили.

Во-первых, исполнители не уложились в сроки. Во-вторых, сам проект Гончаренко называет нереалистичным: сама трасса длинная, а если еще и Торецк подключить ко второму донецкому водоводу, делится рассуждениями руководитель ЖКХ области, то он просто не потянет такую нагрузку. А миллиардов на капитальный ремонт этого водовода нет.

Врезаться прямо в канал «Северский Донец – Донбасс»

Больше конкретики по новому проекту Радио Донбасс.Реалии сообщил Василий Чинчик, руководитель Торецкой военно-гражданской администрации. По его информации, город могут соединить напрямую с каналом «Северский Донец – Донбасс». Для такого проекта в Торецка рассчитывают на деньги областного и государственного бюджетов.

Новый водовод может обойтись до 100 миллионов гривен

«Фильтровальная станция, которая может обеспечить потребности нашего города, стоит около 50 миллионов гривен. К этому надо прибавить затраты на трубы диаметром 500-600 миллиметров, траншеи длиной 10 километров, техническую документацию, строительство. В общей сложности новый водовод может обойтись до 100 миллионов гривен», – рассказывает руководитель военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик.

В областной администрации не хотят называть даже маршрут нового водовода, пока не проработают варианты фильтрации воды и вопрос стоимости работ. Говорят только, что трубу проложат по самому короткому маршруту. А пока этого не произошло, жители прифронтового города в любой момент могут снова выстроиться в очередь к водовозке.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).