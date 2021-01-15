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15 січня 2021, Київ 19:15
Донбас Реалії

История трубы и больших денег: как ведут воду в обход оккупированной территории

Жители Торецка в который раз запасаются питьевой водой, ноябрь 2017 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

В начале нового года война в который раз забрала воду у жителей Торецка. Порыв крупной магистрали рабочие чинили прямо на линии фронта, и даже попав там под обстрел. Десять дней город жил на привозной воде: носил ее ведрами от водовозов.

Эта история повторяется из года в год, с самого начала боевых действий. Оно и ясно: как можно надеяться на трубу, проходящую между двумя воюющими позициями? О том, как убрать водную зависимость от неподконтрольных территорий, начали рассуждать давно. Еще при бывшем главе области Павле Жебривском заявляли о планах строить новый водовод, который бы прошел со свободной части страны. Так где же?

Большая часть Донбасса питается водой из канала Северский Донец-Донбасс. Он берет свое начало в Северском Донце на подконтрольной Украине территории и затем – уходит на оккупированную. Война привела к тому, что водопроводы теперь петляют то по одной, то по другой части области.

Жители Торецка и соседних поселков получают питьевую воду из неподконтрольной Украине Горловки. Сейчас труба диаметром 900 мм проходит и по позициям гибридных сил России, и по позициям объединенных сил Украины. С самого начала боевых действий на Донбассе из-за попаданий боеприпасов происходят утечки, подачу воды останавливают. Ремонты осложняются минной опасностью территории и длительными переговорами с российской стороной для достижения «режима тишины».

В Донецкой ОГА подсчитали, что только в прошлом году здесь было девять крупных аварий. За последний квартал в общем люди не получали питьевую воду 320 часов.

Последнюю крупную аварию, которая произошла 4 января, удалось устранить только 12 числа.

Собирались построить до 2020-го – за 108 миллионов

Специальную программу «Вода Донетчины на 2017-2020 годы» утвердили, когда областью руководил Павел Жебривский. Отдельное место в документе занимает Торецк.

«На теперешнее время (2017 г. – ред.) водоснабжение в городе Торецке является одним из наиболее нестабильных и проблемных в области», – написали авторы программы. Чтобы улучшить водоснабжение города, решили построить резервный водовод.

Проект назвали «Строительство водовода от насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водовода до водораспределительного узла г. Торецк». Построить планировали в 2018-2020 годах. Стоимость проекта – 107 млн. 805 тыс. грн. Это в ценах 2017 года.

Життя у прифронтовому Торецьку без води – відео
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Життя у прифронтовому Торецьку без води – відео

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Правда, с этой веткой тоже не все гладко

Евгений Вилинский в то время работал первым заместителем председателя ОГА. Вопрос водоснабжения Торецка не решить только лишь строительством резервного водовода, убежден Вилинский.

Надо решать вопрос вопрос второго донецкого водовода в комплексе
Евгений Вилинский

«Увеличение нагрузки на второй донецкий водовод, если он останется в теперешнем состоянии, может привести к увеличению количества аварий на этом водоводе. На этой цепочке – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка – постоянно останавливается водоснабжение, особенно летом, когда увеличивается разбор воды. Присоединения Торецка, конечно, сделает ситуацию более острой. Поэтому одним резервным водоводом здесь нельзя обойтись: надо решать вопрос вопрос второго донецкого водовода в комплексе», – уверен бывший первый зам. руководителя Донетчины.

Евгений Вилинский
Евгений Вилинский

Этот проект, говорит Вилинский, никак не повлияет на водоснабжение оккупированной российскими гибридными силами Горловки, ведь ее жители получают воду из канала «Северский Донец – Донбасс».

Также этот проект не предполагал, что трубу, которая идет из Горловки, перекроют.

Торецк и система водоснабжения, – находятся в пределах уязвимости при артиллерийском обстреле
Евгений Вилинский

«Наша позиция и позиция международных партнеров всегда была такой: сохранить целостность и функциональность всех элементов компании «Вода Донбасса». То есть, ни про какие отсоединения речи никогда не шло. Но, в любом случае, Торецк и система водоснабжения, – находятся все равно в пределах уязвимости, например, при артиллерийском обстреле. Единственное, конечно, из-за того, что водовод не будет пересекать линию фронта, – вероятность попадания боеприпасов меньше», – сообщил Вилинский.

Финансировать строительство планировали из государственного фонда регионального развития и за счет привлечения денег от международных организаций.

Был и победитель тендера в мае 2019-го

24 мая 2019 года, когда Донецкой областью руководил Александр Куць, департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства резервного водовода к Торецку.

Тендер выиграло ООО «ПРО ІНЖИНІРИНГ ГРУП». По информации YouControl, основатель этой организации – Юрий Николаевич Харабадот. Адрес основателя – оккупированный российскими гибридными силами город Макеевка.

В техзадании речь идет о строительстве двух ниток водовода от насосной станции второго донецкого водовода до Торецка. Ориентировочная длина трассы – 12 км.

Договор подряда департамент ЖКХ Донецкой ОГА и «ПРО ІНЖИНІРИНГ ГРУП» подписали 9 сентября 2019 года. Стоимость работ по договору – 3 млн. 893 тыс. 183 грн. 68 коп. Это деньги из областного бюджета. Документация должна была быть готова к июлю 2020 года.

Вторая программа – ноябрь 2019

Срок программы истек, но трубу в Торецк так и не проложили. Договор с подрядчиком, как мы узнаем позже, уже расторгли. В конце ноября 2019 года, когда областью руководил Павел Кириленко, программу продлили до 2023 года.

В обновленной программе говорится о том, что идет разработка проектно-сметной документации по строительству резервного водовода для Торецка.

Год новый, 2021-й…

11 января этого года, когда Торецк уже шестые сутки получал только привозную воду, Сергей Гончаренко, директор департамента ЖКХ, сообщил, что альтернативное водоснабжение Торецка обсудят комиссионно.

Сергей Гончаренко
Сергей Гончаренко
Варианты запитки: технической водой со строительством фильтровальной станции, или же вопрос врезки в один из водоводов
Сергей Гончаренко

«Как раз сейчас ведется эта работа, уже в которой раз поднимается этот вопрос. Завтра (12 января – ред.) будет проведена так называемая «трассовая комиссия» по проходу возможной трассы варианта обработки альтернативного водоснабжения города Торецка… Варианты запитки: или же технической водой со строительством модульной фильтровальной станции отдельно для города Торецка, или же вопрос врезки в один из существующих водоводов питьевой воды на подконтрольной территории», – сообщил чиновник. Конкретные цифры и саму трассу Сергей Гончаренко обещал сообщить к концу недели.

Также он сообщил, что договор на разработку проекта резервного водовода, который подписали в 2019 году, расторгли. И деньги из областного бюджета не платили.

Во-первых, исполнители не уложились в сроки. Во-вторых, сам проект Гончаренко называет нереалистичным: сама трасса длинная, а если еще и Торецк подключить ко второму донецкому водоводу, делится рассуждениями руководитель ЖКХ области, то он просто не потянет такую нагрузку. А миллиардов на капитальный ремонт этого водовода нет.

Врезаться прямо в канал «Северский Донец – Донбасс»

Больше конкретики по новому проекту Радио Донбасс.Реалии сообщил Василий Чинчик, руководитель Торецкой военно-гражданской администрации. По его информации, город могут соединить напрямую с каналом «Северский Донец – Донбасс». Для такого проекта в Торецка рассчитывают на деньги областного и государственного бюджетов.

Торецк без воды
Торецк без воды
Новый водовод может обойтись до 100 миллионов гривен
Василий Чинчик

«Фильтровальная станция, которая может обеспечить потребности нашего города, стоит около 50 миллионов гривен. К этому надо прибавить затраты на трубы диаметром 500-600 миллиметров, траншеи длиной 10 километров, техническую документацию, строительство. В общей сложности новый водовод может обойтись до 100 миллионов гривен», – рассказывает руководитель военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик.

В областной администрации не хотят называть даже маршрут нового водовода, пока не проработают варианты фильтрации воды и вопрос стоимости работ. Говорят только, что трубу проложат по самому короткому маршруту. А пока этого не произошло, жители прифронтового города в любой момент могут снова выстроиться в очередь к водовозке.

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