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Набираете ведро воды, которую подвозят к дому по графику. Этого должно хватить помыться. Пятилитровая бутылка питьевой воды – для приготовления пищи. В Торецке уже неделю люди живут без централизованного водоснабжения. Этот город зависит от трубы, проходящей из оккупированной Горловки прямо по линии фронта. В очередной раз ее прорвало в канун праздников. Чтобы ремонтировать, нужно через ОБСЕ запрашивать тишину в подконтрольных России формирований. Один раз это закончилось обстрелом ремонтной бригады. Пока же 40 тысяч человек ежедневно набирают воду из автоцистерн и с надеждой «провожают» в «серую зону» ремонтный отряд. Почему это так сложно, и как вообще жить в таких условиях? Радио Донбасс.Реалии побывало в городе.

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Пожарные и военные автоцистерны почти неделю развозят воду по дворам жителей Торецка. У этих машин скапливаются десятки людей. С 4 января город живет без централизованного водоснабжения. Тяжелее всего пожилым людям. Ведь унести много они не в силах. Поэтому добытую воду приходится сильно экономить.

«Моешь руки и тут же оставляешь и на тарелки. Вот так вот по граммам, по граммам рассчитываешь. Опять помыл тарелку, сливаешь в ведерко. Потом это используется в туалете. Вот так вот и бережем воду. А уже помыться или хотя бы обмыться – за неделю, может быть, один раз и получится», – говорит пенсионерка Раиса.

Аварии на водогоне Горловка-Торецк – не редкость. Очередная произошла 4 января. Место порыва, как часто бывает, – за пределами подконтрольной территории. Согласовать режим тишины удалось, но российские гибридные силы в первый же день его нарушили: ремонтная бригада попала под обстрел.

Офис генпрокурора Украины открыл дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сегодня воду развозят более 10 автоцистерн местного водоканала, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, водовозы Вооруженных сил Украины.

Пресс-офицер главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александра Кочергина говорит, что подвозят и питьевую, и техническую.

«С 5 января представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подвозят питьевую и техническую воду населению, по котельным города и на объекты критической инфраструктуры. Также наши пиротехнические подразделения обследуют все аварийные участки перед прибытием ремонтных бригад. Сейчас от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 24 человека личного состава и 9 единиц техники», – отмечает он.

В городе установили несколько емкостей с технической водой, которые регулярно пополняют спасатели. Но жители все равно испытывают сильные неудобства: постоянно носить воду в ведрах на верхние этажи в 21-м веке ненормально. А за 7 лет, в течение которых нельзя нормально отремонтировать водогон, власть могла бы построить и новый, считает жительница Торецка Тамара.

«Вот посмотрите, что делается в 21-м веке! Сколько людей в очереди за водой стоит! Так это здесь – в центре, а что на верхних районах города творится! Господи, до кого это дойдет? До президента надо или до кого? Дойдет эта информация до них или нет?» – не скрывает эмоций женщина.

Местные чиновники говорят, что хотят проложить трубопровод, который соединит город напрямую с каналом Северский Донец-Донбасс. Однако на это понадобится около сотни миллионов гривен. В городском бюджете таких средств просто нет. Поэтому надеются на вложения со стороны области и государства.

«Фильтровальная станция, которая может обеспечить потребности нашего города, стоит около 50 миллионов гривен. К этому надо прибавить затраты на трубы диаметром 500-600 миллиметров, траншеи длиной 10 километров, техническую документацию, строительство. В общей сложности новый водогон может обойтись до 100 миллионов гривен», – рассказывает руководитель военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик.

Уже завтра, по словам руководителя города, эксперты планируют обсудить этот проект. Если он реален, то власти города будут искать средства на постройку нового основного водогона для Торецка. Что касается нынешней аварийной ситуации, то по самым оптимистическим прогнозам, вода в кранах горожан может появиться не раньше среды.