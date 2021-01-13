Комбата Лановенко оставили на гауптвахте

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Судьи Донецкого апелляционного суда, несмотря на поручительство исполняющего обязанности командующего ООС, народного депутата и депутата киевского городского совета, оставили командира 37 мотопехотного батальона Вооруженных сил Павла Лановенко за решеткой на гауптвахте. Его обвиняют в избиении бойца своего батальона (потерпевшему диагностировали «раздавление селезенки»), Лановенко обвинения отрицает, а его защитники, среди которых волонетры и сослуживцы, уверяют, что комбата оклеветали. У потерпевшего солдата медики определили интоксикацию неизвестным веществом: командир уверяет, что поручил отправить того в госпиталь из-за передозировки наркотиков. Если Павла Лановенко признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

12 января под зданием Донецкого апелляционного суда в Бахмуте собрались разные люди: тут и действующие военные, и представители «Национального корпуса», и активные жители Бахмута, Краматорска, Славянска, Доброполья и Северодонецка. Все приехали поддержать Павла Лановенко, командира 37-го мотопехотного батальона. Суд Краматорска отправил Лановенко на гауптвахту по подозрению в превышении служебных полномочий. Адвокат комбата подал апелляцию.

Приехал на суд и ветеран АТО из Краматорска Руслан Усик. До этого он передавал на гауптвахту продукты для Лановенко.

Я уверен в том, что он не виноват. А пособников оккупантов седьмой год не арестовывают

«У нас седьмой год идет война с Россией. И Павел пошел воевать с самого начала рядовым. И будущее нашей армии, будущее нашей страны – за такими комбатами. Знаю его как ответственного командира: воевали рядом с его подразделением в Широкино и Водяном. Я уверен в том, что он не виноват. А пособников оккупантов седьмой год не арестовывают, отпускают. Они ходят, и пальцы нам в лицо показывают», – с горечью делится мыслями ветеран АТО Руслан Усик.

«Я человека не бил, руками не трогал» – Лановенко

Перед началом судебного заседания мы пообщались с Павлом Лановенко. Он утверждает, что невиновен.

Я этого человека не бил. Человек находился в наркотической передозировке. Человека отвезли, предоставили первичную помощь, чем спасли ему жизнь

«Я этого человека не бил, руками не трогал. Этого человека выявили в состоянии наркотического опьянения. Я дал медикам указание отвезти его в медицинский центр в Авдеевку... Человек находился в наркотической передозировке. Человека отвезли, предоставили первичную помощь, чем спасли ему жизнь», – рассказал подробности Лановенко.

По его словам, бойца неоднократно замечали за употреблением наркотиков. У комбата была беседа с его родителями. Лановенко утверждает, что во время отпуска даже договорился с клиникой, где того лечили.

Комбат своей вины не признает.

Это заседание показывает незащищенность наших командиров

«Вины не признаю, потому что я ничего не сделал. Это заседание показывает незащищенность наших командиров: любой наркоман, любой алкоголик, которого командир захочет засвидетельствовать, может сказать, что его избили», – убежден Павел Лановенко.

О чем говорит защита

Александр Кадиевский, адвокат Павла Лановенко, заметил, что сторона обвинения и суд в Краматорске, отправляя комбата на гауптвахту, не добавили к делу документы, которые характеризуют личность военного. Например, не учли то, что накануне ареста он получил награды от президента, а ранее – от Министерства обороны. По мнению адвоката, это говорит о том, что Павел Лановенко – образцовый офицер и командир.

Само подозрение, которое выдвинули комбату, Кадиевский назвал необоснованным.

Стороне прокуратуры точно известно, что на то время потерпевший пребывал под действием наркотических средств

«В своем ходатайстве следователи сообщают, что Лановенко посчитал, что такое-то лицо пребывает под действием наркотических средств. На данное время стороне прокуратуры точно известно, что на то время потерпевший пребывал под действием наркотических средств. Почему следственный судья, имея на руках первичный медицинский документ, где указано, что потерпевший находился в состоянии отравления неизвестным веществом, не захотел привлечения или проверки? Это лишь для того, чтобы выбрать Лановенко меру пресечения», – сообщил адвокат.

По словам Кадиевского, следственный судья не пожелал изучить служебную характеристику потерпевшего. А в ней говорится, как утверждает адвокат, что потерпевший употребляет алкоголь и наркотические вещества. Об этом же говорят, по информации Кадиевского, и результаты служебного расследования.

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Также адвокат заметил, что во время суда в Краматорске у Лановенко даже не было защитника. Александр Кадиевский попросил Донецкий апелляционный суд отменить решение краматорского суда и отпустить Лановенко или под личное обязательство, или на поруки.

Кто поручился за комбата

В зал суда, чтобы поручиться за Лановенко, пришел генерал-майор Виктор Ганущак, исполняющий обязанности командующего ООС. Он сообщил, что неоднократно был на передовых позициях, которые занимает 37-й мотопехотный батальон.

Сомнений у меня нет как у командира, чтобы взять Павла Лановенко под свои обязательства

«Хочу подчеркнуть, насколько четко, профессионально как офицер, как командир, организована боевая работа. И в глазах подчиненных, начиная с 54-летних, и молодых, – уважение к командиру батальона. Пройдя каждую позицию, каждый окоп, я в этом убедился. Поэтому сомнений у меня нет как у командира, чтобы взять Павла Лановенко под свои обязательства», – обратился к судьям Ганущак.

Генерал-майор Ганущак уточнил, что отправит Лановенко под свое командование и сам будет работать с комбатом и контролировать его участие в судебном процессе.

Также выразил желание взять Павла Лановенко на поруки офицерский коллектив, в том числе имеющие государственные награды офицеры воинской части А0989 56-й отдельной мотопехотной бригады. Еще за Павла Лановенко поручилась ветеран АТО и депутат горсовета Киева Алина Михайлова и Александр Аликсийчук, народный депутат от «Слуги народа».

Позиция обвинения

Аргументы обвинения озвучил Антон Струков, заместитель военного прокурора Донецкого гарнизона.

На момент причинения телесных повреждений и на момент его попадания в медицинское учреждение с этими телесными повреждениями потерпевший был трезвым

Струков заявил, что хочет опровергнуть утверждение защиты о том, что потерпевший был под воздействием наркотиков. Сославшись на письмо начальника военного госпиталя, прокурор сообщил: «По прибытию потерпевшего в госпиталь у него были отобраны образцы мочи. Результатами исследования установлено, что в его моче амфетамина, кокаина экстази, метадона, опиатов, марихуаны, метамфетамина... не выявлено. То есть, на момент причинения телесных повреждений и на момент его попадания в медицинское учреждение с этими телесными повреждениями потерпевший был трезвым».

Надо отметить, что на странице Оперативного командования «Юг» в фейсбуке сказано, что «военнослужащий имел внешние признаки наркотического опьянения». А в установленном диагнозе есть «острая интоксикация неизвестным веществом».

По словам Антона Струкова, существуют риски, что Лановенко может влиять на свидетелей. Более того, Струков заявил, что у прокуратуры уже есть доказательства влияния на свидетелей после того, как Лановенко посадили на гауптвахту.

Сторона обвинения выступила против того, чтобы отпустить комбата на поруки.

Во время суда Антон Струков перепутал воинское звание исполняющего обязанности командующего ООС, назвав его генерал-лейтенантом. После этого Виктору Ганущаку пришлось объяснить прокурору, что сейчас в ВСУ действует новая система воинских званий.

По мнению прокуратуры то, что Ганущак мог взять комбата на поруки и перевести под свое командование, может помешать следствию.

Военные увидят, что командир, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений подчиненному, заручается огромной поддержкой высшего руководства

«Будет определенно давление осуществляться на военнослужащих, которые дали показания во время уголовного производства. Военнослужащие увидят, что командир, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений подчиненному, заручается огромной поддержкой высшего руководства. Они увидят, что органы досудебного расследования... не способны исполнять свои обязанности и, так сказать, разочаруются в следствии. И буду вынуждены под страхом перевода в другое место прохождения службы не давать нам в дальнейшем показания», – заявил в суде о рисках Антон Струков.

Вердикт и реакции

Судьи Донецкого апелляционного суда не удовлетворили ходатайство адвоката и оставили Павла Лановенко за решеткой на 30 дней.

Это политическое решение, которое спустили сверху

«Для нас нет сомнений, что означает это дело. Это политическое решение, которое спустили сверху. Политика власти сейчас базируется на выбивании идейных командиров боеспособных подразделений, на выбивании людей, которые мешают проводить политику так называемого примирения. И это параллельно с толерантностью к «пятой колонне», с толерантностью к людям, которые руководят пророссийскими силовыми отрядами», – так прокомментировал решение суда Михаил Карабут, представитель «Национального корпуса».

Разочарована вердиктом судей и ветеран АТО, депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. Она говорит, что два года знакома с Лановенко и знает его как человека, который полностью предан Украине.

Сепаратистов, коллаборантов, россиян просто отпускают. А украинцев, которые воюют седьмой год, закрывают

«Все были уверены, что Лановенко выпустят. Потому что дело рассыпается и доказательств, по сути, никаких нет. Но приговор говорит о системности того, что сейчас происходит в государстве: сепаратистов, коллаборантов, россиян просто отпускают, потому что где-то доказательств не видят. А украинцев, которые воюют седьмой год, закрывают и удерживают. Решение суда мне непонятно абсолютно», – разводит руками Алина и уверяет, что вместе с побратимами и дальше будет поддерживать боевого комбата.

Мусорный бак и потасовка

Возле бокового выхода из здания суда активисты, считающие приговор необоснованным, заблокировали автомобиль, в котором, как были уверены люди, должны были ехать военные прокуроры. К нему прикатили мусорный контейнер. На нем сделали надписи: «Для судей», «Для прокуроров».

Активисты были настроены буквально прокатить сторону обвинения до здания прокуратуры, которое расположено неподалеку.

Однако первыми к пикету вышли экипированные силовики. Они вывели из здания Павла Лановенко. Его сопроводили к машине и увезли. Завязалась потасовка.

Силовики отступили обратно в здание суда. А вот военных прокуроров активисты, которые дежурили возле мусорного бака, так и не дождались.

В 2010 году в Украине были упразднены военные суды. Поэтому сейчас в деле (хотя расследует его военный прокурор) разбираются гражданские суды.

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