За что комбата Лановенко отправили на гауптвахту и могут посадить на 10 лет

(Друкуємо мовою оригіналу)

4 декабря командира 37-го мотопехотного батальона Павла Лановенко президент Владимир Зеленский наградил орденом Данила Галицкого. А 26 декабря суд Краматорска отправил комбата на 30 суток за решетку по подозрению в превышении власти или служебных полномочий по отношению к своему бойцу. Боец, имевший признаки наркотического опьянения, утверждал, что его избил командир. Если вину Лановенко докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Но многие волонтеры вступились з комбата и уверяют, что его подставили.

Что известно официально? Некоторые подробности есть на странице оперативного командования «Юг» в фейсбуке. 23 декабря военнослужащего одной из бригад, которая выполняет задачи в зоне ООС, доставили в стабилизационный центр, а на следующий день – в военный госпиталь. У солдата были внешние признаки наркотического опьянения. Военный сказал, что его побил командир батальона.

Также в сообщении написали, что врачи провели оперативное вмешательство и установили диагноз: «закрытая травма живота с раздавлением селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществом».

Дело комбата Павла Лановенко – на него указал боец – расследует ГБР. Ему вменяют нарушение ч.4 ст. 426-1 уголовного кодекса: «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий». Если комбата признают виновным, он может сесть в тюрьму на срок от 7 до 10 лет. 26 декабря суд Краматорска отправил Павла Лановенко на гауптвахту на 30 суток.

«Павел не мог такого сделать» – жена

С женой комбата, Катериной, мы связались 28 декабря около 10 часов утра. Женщина растеряна, говорит, что о муже нет никакой информации, на связь Павел не выходит: у него, по информации жены, забрали телефон. О том, что комбата арестовали, Катерина узнала от жены сослуживца Павла. Жена комбата рассказала нам, что часто видела парня, которого якобы избил Лановенко.

Павел взял его на поруки, чтобы его не посадили, чтобы он не «наркоманил». Павел не мог этого сделать. Тот боец такой мелкий, что его даже трогать жалко

«Павел взял его на поруки, чтобы его не посадили, чтобы он не «наркоманил». Пашу об этом папа этого парня попросил. Он медик, вроде и парень неплохой, – но наркотой увлекается жестко. Он вроде бы в больнице рассказал, что его комбат завел в какую-то темную комнату, и там побил. Павел не мог этого сделать. Тот боец такой мелкий, что его даже трогать жалко», – рассказала нам Катерина Лановенко.

«Мог пригрозить «лящом», но не бил» – сослуживец

С Радио Донбасс.Реалии на условиях анонимности пообщался сослуживец комбата. Военный говорит, что до Лановенко в батальоне видел троих командиров. Первый переживал за батальон и держал связь с волонтерами. А двое других, как говорит боец, на подразделение обращали мало внимания.

Лановенко не только собирал имущество, – он его приумножил

«Лановенко пришел на пустой батальон, который был «в минусах». Он все собирал по крупицам: например, нашлись все машины. И Лановенко не только собирал имущество, – он его приумножил», – вспоминает боец и добавляет: при нем не было такого, чтобы комбат кого-то бил. Мог очень жестко разговаривать, пригрозить «дать ляща». Но все ограничивалось вербальными угрозами.

Солдат подтверждает слова жены Лановенко о том, что комбат «взял шефство» над тем бойцом, который сейчас лежит в госпитале.

Комбат «в чувство приводил»: беседовал, давал шанс исправиться и остаться на службе. Но не бил

«Он умный мальчишка, закончил медицинскую академию. Он сам себе «колотил» все эти дела из таких таблеток, что мы не могли даже подумать, что их сочетание может дать эффект наркотического опьянения. Он много раз самовольно покидал расположение батальона. И постоянно его комбат «в чувство приводил»: беседовал, давал шанс исправиться и остаться на службе», – утверждает сослуживец Лановенко.

В батальоне, по его словам, люди к аресту комбата относятся по-разному.

Мне бы не хотелось, чтобы у нас поменялся командир. У него болит душа за батальон

«Мне бы реально не хотелось, чтобы у нас поменялся командир. У него очень болит душа за батальон. Ведь за полтора года виден прогресс: насколько батальон изменился к лучшему», – делится солдат.

Здесь могли что-то подстроить из чувства зависти и нездоровой конкуренции

«У нас батальон – один из самых укомплектованных в ВСУ. С приходом Лановенко в батальоне исчезли проблемы с комплектацией личным составом, потому что наладили связи с военкоматами. А как вы думаете, старший лейтенант может быть лучше и умнее полковников?! По их мнению – нет. А у него все получается. Есть люди, которые закончили академии, – а у них нет ни организаторских способностей, ни умения мотивировать людей. А у Лановенко это получается. Мне кажется, здесь могли что-то подстроить из чувства зависти и нездоровой конкуренции», – предполагает военный.

В оперативном командовании «Юг» уверяют, что принимают все меры для соблюдения прав военнослужащих. Также военные заверили, что будут максимально прозрачно и объективно расследовать обстоятельства событий, и обещают информировать о ходе дела.

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