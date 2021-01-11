«ДНР» собирает миллионы за свою «автостраховку»

(Друкуємо мовою оригіналу)

Герой знаменитых романов «12 стульев» и «Золотой Теленок» Остап Бендер говорил, что знает «четыреста сравнительно честных способов отъема денег». Подконтрольные России боевики в Донецке придумали еще один – зарегистрировали страховую компанию-монополиста и обязали всех водителей купить у нее автостраховку. Штрафовать за отсутствие обещают уже вскоре – но все же, не с 11 января, как сообщали некоторые телеграмм-каналы.

Впервые про так называемый закон об обязательном автостраховании (ОСАГО) на оккупированной территории заговорили в марте 2018 года. Тогдашний лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко рассказал, что «документ» разрабатывается, замечания принимаются и скоро всех обяжут застраховать машины. Через полгода Захарченко взорвали в донецком кафе «Сепар».

В мае 2019 года так называемый «народный совет ДНР» обязал водителей страховать машины, в феврале 2020 в Донецке зарегистрировали компанию «Хатхор», а в апреле 2020 – ее сделали страховой. Это единственная так называемая «страховая компания» на территории оккупированных районов Донецкой области. Она начала продавать полисы 1 августа 2020 года, и донецкая «милиция» сразу напомнила о штрафах за отсутствие такой «страховки» – 800 рублей (это около 300 гривен).

Несмотря на бравурную статистику продажи полисов, введение реальных штрафов за их отсутствие откладывали уже несколько раз. В октябре пресс-служба «Хатхор» сообщала, что они якобы продали больше 60 тысяч полисов – около 20% от всех транспортных средств, если верить статистике боевиков. В декабре – уже 110 тысяч. Заплатить за страховку можно в любом отделении «Почты Донбасса» или у десятков агентских фирм по всей оккупированной части Донецкой области.

«Конечно, будут штрафовать. Ведь на каждой территории своя страховка», – сообщили корреспонденту Радио Донбасс.Реалии представители одного из таких агентов «ДонСтрах».

Введение штрафов откладывали до октября, потом до декабря, потом до начала 2021 года. В итоге 5 января так называемое «МВД ДНР» признало, что без изменения «законов» – штрафов не будет.

«В ближайшее время после принятия изменений в закон об ОСАГО сотрудники «ГАИ МВД ДНР» начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности», – заявили у боевиков.

За украинскую регистрацию машины в «ДНР» делают скидку.

Водители шутят, что если в Древнем Египте Хатхор была богиней неба и радости, то в так называемой «ДНР» – это монополист. Рассчитать стоимость страховки можно на сайте компании – он зарегистрирован в России. Цены однозначно выше, чем в Украине. Стоимость зависит от времени действия страховки, возраста водителя, его стажа и характеристик автомобиля. Так, например, минимальная цена полиса для легкового автомобиля до двух недель стоит 1050 рублей (400 гривен), до месяца – 1570 рублей (600 гривен), на полгода – 3666 рублей (1400 гривен). Любопытная деталь – за украинскую регистрацию машины делают скидку.

Кто собрал миллионы

Согласно статистике оккупационной администрации, страховые полисы купили 110 тысяч водителей. Радио Донбасс.Реалии посчитало, что при его средней стоимости около 4 тысяч рублей (1525 гривен), компания получила около 440 миллионов рублей (больше 166 миллионов гривен). Максимальная выплата согласно так называемому «закону» – 120 тысяч рублей за материальный ущерб и 160 тысяч за ущерб жизни и здоровью. За прошлый год на дорогах неподконтрольной части Донецкой области произошло более 900 ДТП – по крайней мере, такое количество фиксирует статистика группировок. В каждом случае выплата составила бы до 280 тысяч рублей – около 107 тысяч гривен, всего 252 миллиона рублей (96 миллионов гривен). Это уже почти на 190 миллионов рублей или 71 миллион гривен меньше, чем компания заработала за полгода. Водители жалуются, что «страховка» не предусматривает увеличение страховочной суммы, как, например в украинских страховых компаниях. Также не упоминается «франшиза» – сумма, которую водитель в случае ДТП должен выплатить самостоятельно.

Основателями страховой компании «Хатхор» выступили жители Донецка Вадим Ситковский, Лилия Ситковская и Леонид Ищенко. Никакой информации о них в украинских или российских реестрах найти не удалось. Можно предположить, что они связаны с лидерами группировки «ДНР», поскольку зарабатывают на искусственно созданной и контролируемой боевиками монополии. На сайте компании висит предупреждение: «Вход в офисы ООО «СК «ХАТХОР» с огнестрельным оружием запрещен».

Отзывы водителей

Но все ли так гладко у монополиста с предоставлением услуг? Судя по отзывам в соцсетях, компания создана не для выплат, а для сборов – водителям отказывают в помощи или игнорируют их вопросы в случае ДТП.

«Компания полное г***го! Если не являешься владельцем авто по украинским документам, цена за страховку на машину сразу взлетает. Необоснованные цены! На все вопросы ссылаются на ЦРБ и так называемый «народный совет». В долбанной республике все б*** для людей»

Другой пользователь жалуется, что ему выдали бланк без мокрой печати, а Моспино числится в фирме как Донецк. А кому-то даже отказали в звонке в так называемое ГАИ. Причем чтобы получить отказ пришлось ехать из Зугрэса в Донецк.

Что плохого в строительстве цивилизации?

«Случилось ДТП, сразу звоню по номеру. Не абонент. Дождались понедельника поехали в офис, специалиста нет на месте будет завтра. На следующий день – езжайте в Донецк. В Донецке мы ничего не знаем ждите специалиста, будет через час. Мы вам ничем помочь не можем, у вас нет номера полиса виновного в ДТП. А давать запрос в ГАИ мы не будем, у нас маленький админресурс», – рассказывает один из пострадавших ДТП.

Часть негативных отзывов пользователи оставляют на страницах агентов «Хатхора». Так один из них пишет: «Сегодня есть «ДНР», завтра нету, а 3000 за страховку будь добр выплати, где уверенность в завтрашнем дне? Украина может в любой момент пойти в наступление! Наш «ДНР» это хрен пойми что. Я не удивлюсь, если эта страховка в «ЛНР» не работает».

«Откуда столько негатива к той территории, где живете? Что плохого в строительстве цивилизации», – отвечает агент. Интересно, что на оккупированной территории Луганщины обязательное «автострахование» и правда не ввели. Нет даже упоминаний о такой инициативе.

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