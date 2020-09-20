(Друкуємо мовою оригіналу)

Первого главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка за два дня до того, как он планировал встретиться с Владимиром Путиным и передать ему компромат на российского олигарха Сергея Курченко.

Об этом говорится в расследовании российского проекта BAZA, якобы основанном на свидетельствах бывших соратников Захарченко и документах, подтверждающих коррупционные схемы олигарха. По выводу журналистов, именно Курченко мог убить Захарченко, чтобы скрыть от Путина собственноручный грабеж оккупированной части Донбасса.

Почему окружение Захарченко заговорило только сейчас? Мог ли Курченко наладить какие-то коррупционные схемы с углём Донбасса без ведома Путина? И почему компания Курченко «Внешторгсервис» продолжает контролировать экономику ОРДЛО?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили координатор группы «Информационное Сопротивление», полковник запаса Константин Машовец , сооснователь российского проекта BAZA Анатолий Сулейманов и координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев.

– В расследовании BAZA сказано, что заговорило бывшее окружение Александра Захарченко, на их свидельствах, в частности, оно построено. Почему они заговорили через два года после убийства?

Заговорили они достаточно быстро – после убийства

Анатолий Сулейманов: Около полутора лет ушло, чтобы достать документы. А заговорили они достаточно быстро – после убийства. Они были конкретно уверенны, кто это сделал, почему и д.т. Никто из них в качестве бенефициара этого покушения не говорил, что это, допустим Украина, СБУ или ещё кто-то. Они конкретно называли определённого человека и рассказывали, почему так считают. Нам этих рассказов было недостаточно, нужны были подтверждающие документы.

– Вы упоминаете в расследовании, что Александр Захарченко якобы пытался передать эти документы Владимиру Путину.

Анатолий Сулейманов: Это верно. Это информация со слов людей, которые были рядом, видели это всё, рассказывали об этом. Причём не один человек рассказывал: ведь в силу каких-то обстоятельств он мог что-то придумать. Рассказывали разные люди. Причём по цепочке: один знал только ту часть, которую должен был знать, другой чуть больше, третий должен был передать через кого-то эти документы, четвёртый – ещё через кого-то.

– Что содержалось этих документах?

Анатолий Сулейманов: Можно разделить финансы Курченко на две половины: то, за что нужно было отчитываться перед Москвой (я сомневаюсь, что это не уводилось точно так же в офшоры) и то, что уводилось в офшоры бесконтрольно. Там очень много цифр, названия разных компаний и прочее.

Уголь и метал вывозился из «республики» Курченко – монополист. И по производству, и по логистике, и по сбыту. Дальше это всё продаётся иностранным компаниям, смешивается с кузбасским углём, чтобы выдать это за российский уголь. Потом это всё продаётся, за часть отчитываются перед «республикой» и перед Москвой, а за другую не отчитываются – это всё идёт в офшоры.

– Константин, вы верите в такую версию убийства главаря группировки «ДНР»?

Константин Машовец: Нет, потому что это не в компетенции господина Курченко.

Курченко – это наёмный схематозник топ уровня. Он начал работать ещё на так называемую команду «младодонецких» до войны: Саша-стоматолог, господин Арбузов... Откуда у него появились 2,5 миллиарда активов и всё остальное?

Не в его компетенции убивать людей типа Захарченко

С началом войны, когда начался большой передел, он бежал в Россию, бежали его наниматели. Там его наняли другие люди из российских спецслужб, поэтому господин Курченко, скажем так – топ-менеджер в области схематоза, не в его компетенции убивать людей типа Захарченко.

Захарченко – это другая серия. Это член, связанный с господином Сурковым. Его он туда поставил, его окружение подбирал в рамках общекремлёвской политики, стратегии на Донбассе. А Курченко наняли люди с другой кремлёвской башни, из ФБС-СВР, два генерал-полковника: господа Чемезов и Беседа. Это их человек.

Естественно, что решение о ликвидации господина Захарченко принималось не господином Курченко.

– Но это же было в его интересах, ведь говорится, что были определённые мотивы: Александр Захарченко готовился якобы пожаловаться на Курченко Владимиру Путину, который был не в курсе, что происходит на оккупированной части Донбасса.

Константин Машовец: Да в курсе он этих «телодвижений» между своими подчинёнными.

Ликвидация Захарченко, как бы, напрашивалась в рамках этого большого передела

Началось это всё с передела, когда на Донбассе ГРУ начало уступать место ФСБ-СВР. Историю с национализацией активов и предприятий на Донбассе, если Вы помните. Так вот, это было перераспределение между людьми Суркова и ГРУшными в пользу ФСБ-СВР. Поэтому ликвидация Захарченко, как бы, напрашивалась в рамках этого большого передела.

Дело в том, что генерал-полковник Беседа провалил операцию в Киеве во время Майдана (так называемый «Бумеранг»). Если вы помните, он возглавлял группу советников, офицеров российских спецслужб, которая оказывала «методологическую» помощь своим украинским коллегам.

Поэтому его «отодвинули» и на Донбассе, и там стал главным Сурков со своим «Аквариумом». И вот во время «национализации» они это перераспределили на себя. Сейчас ГРУ «ответочку» им кидает. Начинают всплывать материалы, что Захарченко убит по заказ Курченко и т.п. Тут даже не нужно глубоко копать. У нас есть источники информации на той территории и можно просто проследить хронологию событий.

– Константин, а какой мотив? Вы говорите, что сейчас дают «ответочку»: зачем это делают?

Константин Машовец: Ну, Донбасс постепенно грабят, мародёрят… Захарченко ведь тоже не был, как говорят, идейным. Если вспомнить историю с Ташкентом и окружением его «правой руки», то там идеями даже не пахнет, а пахнет банальными денежными знаками.

– Семён, как вы относитесь к этому расследованию, возможна ли такая трактовка событий? С Вашей точки зрения, кто 31 августа 2018 года убил-таки Александра Захарченко?

Семён Кабакаев: Мне вообще абсолютно безразлично на судьбу господина Захарченко, если его можно господином назвать. Фактически он был представителем оккупационной администрации Российской Федерации. Я полностью согласен с тезисом, что две «башни» ГРУ и ФСБ всегда между собой воевали. И в последние годы, так как Путин является выходцем из ФСБ, в процентном значении ФСБ побеждает «Аквариум», потому что, действительно, ослабляются позиции, хотя есть зоны распределения и т.д.

Курченко выполняет роль разменной монеты, которую на себя не хотят брать вожди Кремля

Курченко в этой истории противостояния этих двух спецслужб является фактически разменной монетой, выполняющей ту роль, которую на себя не хотят брать вожди Кремля. Отмечаю, что это делают именно руководители Кремля. Это не просто люди, которые приехали в Донецкую и Луганскую области что-то делать, это люди, которые принимают решения! Это либо действующие политики, или действующие генералы, или те отставные генералы, которые сейчас руководят и выстраивают стратегии. Это очень важный нюанс!

То есть мы сейчас перед собой имеем такую картину: расследование началось 1,5 года назад, его заказали в одной из башен Кремля, которая противостоит ФСБ, и теперь мы с вами обсуждаем, как борются русские спецслужбы между собой.

Поверьте мне, всех полевых командиров истребили в 2014-2015 годах. Потому, что они стали неудобны. Они отработали свою часть работы. Часть из них были идейные, поверили в этот «русский мир» и в «русскую весну», которая пришла, и затем пытались диктовать свою повестку дня. А России на оккупированных территориях нужны были люди, которые безупречно выполняли бы указания.

Были и есть люди, которые выполняют функцию посредников: это господин Курченко. Господин Машовец говорил, что он был схематозником в Украине, он схематозником остался и в России. Просто вопрос процентов и денег для него стало на порядок ближе. Так же и часть команды Януковича, которая пошла с ним, то она там такими же функциями и занимается и подыгрывает Кремлю и РФ.

Есть посредник, есть два лагеря, которые борются между собой. И есть Владимир Путин, который является последней инстанцией и дает согласие на проведение той или иной операции или на принятие того или иного решения. Не может быть в Российской Федерации, чтобы кто-то пошёл против воли верховного главнокомандующего.

– То есть Владимир Путин не мог быть не в курсе того, что Сергей Курченко вытягивал деньги из оккупированной части Донбасса, не оставляя ничего там?

Курченко не является самостоятельным игроком!

Семён Кабакаев: Безусловно! Курченко не является самостоятельным игроком. Вы его сейчас пытаетесь показать, как самостоятельного игрока, который решает вопрос на оккупированных территориях сам, занося кому-то откаты. Никогда в Российской Федерации так не было!

– Константин, мёртв ли Александр Захарченко, как спрашивает наш слушатель?

Константин Машовец: Мёртв.

– Какие последствия для оккупированных территорий и Украины могут быть от этого состязания ФСБ и ГРУ?

Путин занимается Украиной лично

Константин Машовец: Это называется «автономное восприятие событий». В Кремле рассматривают Донбасс в контексте всей Украины. Господин Путин занимается Украиной лично. Контролирует состояние дел лично, все нюансы и детали ему докладывают.

Есть специальная объединённая папка, куда ему собирают сведения. Но Донбасс будет контролировать тот, кто сейчас руководит украинским направлением кремлёвской политики. Пока ФСБ-СВР в первых рядах, то они будут контролировать. Но если господин Сурков вернётся, вместе с «Аквариумом», то вполне возможны тектонические изменения на Донбассе.

– Чем это может закончится? Может ли Владислав Сурков вернуться как куратор оккупированной части Донбасса? Чем может грозить людям, экономике такой наезд на Сергея Курченко, который контролирует «Внешторгсервис»?

Семён Кабакаев: Постоянно идёт пертурбация кадров. Посмотрите, как за последние 5 лет только 6 генералов из разных ведомств Российской Феерации погибли при очень странных обстоятельствах. Очень много военных конфликтов с участием России, кроме Украины. И за каждым таким конфликтом, в каждой такой войне есть конечные бенефициары, которые имеют с этого деньги.

Поэтому когда говорят, что будет доминировать ГРУ РФ в той или иной стычке, то это большая ошибка, потому что товарищи из ФСБ так же сидят и думают: чего мы будем терять на этом деньги? И при всём при этом, они проводят политику империи, которая уже давно прописана, внедряют доктрины, которые утверждены Герасимовым. То есть идеологическая составляющая, помимо финансирования, тоже осуществляется.

И вот на этом поле они действуют как единый механизм, а вот когда заходят и начинают работать в той или иной стране, каждый старается заполучить побольше денег и понравится Путину, так сказать. Поэтому, я считаю, что эта борьба будет идти и дальше. И если война на Донбассе продлится ещё 5-10-15-20 лет (а мы должны быть готовы к тому, что эта война будет идти столько, не меньше), тогда расстановка сил, условно, через 3-4 года может измениться, но не обязательно господин Сурков будет представителем этой башни (а может и он останется). Поэтому власти в Кремле, в части контроля ситуации в Украине, может меняться, но это не зависит от нас с вами.

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