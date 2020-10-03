Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 жовтня 2020, Київ 21:05
Відео

Клімкін: Путін загнав себе у пастку – відео

Клімкін: Путін загнав себе у пастку – відео
Embed
Клімкін: Путін загнав себе у пастку – відео

No media source currently available

0:00 0:43:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Навіщо Україні Мінські переговори? Чому не розірвали дипвідносини з державою-агресором Росією? Залучення у «мінський процес» кума Путіна Медведчука – це «заслуга» Порошенка чи Меркель? Чи стало отруєння Навального точкою неповернення у взаєминах Берліна й Парижа з Кремлем? Чи підтримуватиме надалі Путін Лукашенка під час протестів у Білорусі? Як працювалося з Порошенком-президентом і Порошенком-главою МЗС? Хто був найкращим міністром закордонних справ України? Про це і не лише – в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода глави МЗС України у 2014-2019 роках Павла Клімкіна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG