Глава МЗС Німеччини запевнив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в рамках Нормандського формату

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в рамках Нормандського формату, а також «допомагатиме із впровадженням європейських реформ». Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє пресслужба Уряду.

«Очільник уряду подякував Німеччині за внесок у справу відновлення територіальної цілісності та суверенітету України та за тверду підтримку санкцій проти Російської Федерації», – мовиться у повідомленні.

У свою чергу Маас зазначив, що Німеччина готова надати підтримку Україні під час свого головування у Раді ЄС, яка триватиме до кінця 2020 року.