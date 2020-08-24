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24 серпня 2020, Київ 21:19
Новини | Політика

Глава МЗС Німеччини запевнив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в рамках Нормандського формату

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в рамках Нормандського формату, а також «допомагатиме із впровадженням європейських реформ». Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє пресслужба Уряду.

«Очільник уряду подякував Німеччині за внесок у справу відновлення територіальної цілісності та суверенітету України та за тверду підтримку санкцій проти Російської Федерації», – мовиться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з МЗС Німеччини Гайко Маасом – відео
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Прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з МЗС Німеччини Гайко Маасом – відео

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У свою чергу Маас зазначив, що Німеччина готова надати підтримку Україні під час свого головування у Раді ЄС, яка триватиме до кінця 2020 року.

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