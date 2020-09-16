У російських медіа звинуватили олігарха Сергія Курченка у причетності до вбивства ватажка «ДНР» Захарченка

Олігарх Сергій Курченко міг бути ймовірним замовником вбивства екс-ватажка ДНР Олександра Захарченка. Про це йдеться у розслідуванні російського видання «База». Через два роки після вибуху в донецькому кафе «Сепар» виникають нові версії резонансного вбивства. Чому в списку підозрюваних з'явилася людина, яку називають колишнім «гаманцем» Януковича – розбиралися «Донбас Реалії».

Два роки тому лідера угруповання «ДНР» Олександра Захарченка підірвали невідомі в центрі Донецька, в кафе «Сепар». Сьогодні кафе переробили на меморіал, а до бюсту екс-ватажка приносять квіти місцеві чиновники та гості з Росії.

Офіційно в загибелі Захарченка угруповання «ДНР» звинувачує українські спецслужби.

«Ось вже два роки минуло з дня жахливого злочину України...», – так починає промову з нагоди роковин свого попередника ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Але схоже, в український слід не дуже вірять навіть у Росії.

«Людина, яка вкрала республіку» – так називається розслідування видання «База», проєкту колишніх журналістів «Life».

Вони припускають, що замовником вбивства Захарченка міг бути колись український, а зараз російський олігарх – і один з власників компанії «Внешторгсервис» – Сергій Курченко.

«30 серпня 2018 помер Йосип Кобзон, не виходячи з коми. Ця новина приголомшила голову Донецької республіки ... Захарченко зібрався в Москву – на похорон. Захарченко знав, що там у нього буде можливість побачитися з Володимиром Путіним, і хотів передати йому папери: докази корупційних схем при експорті донецького вугілля і металу, через них бюджет ДНР втрачав мільярди рублів, які йшли в офшори», – пише «База».

Але в Москву Захарченко не доїхав. Ватажка бойовиків підірвали на наступний день після смерті Кобзона. Невже хтось боявся зустрічі Захарченка з Путіним?, запитують автори видання.

«Так справи не робляться, що ось хтось підходить до Путіна, передає папки, і ось Путін розбереться і покарає винних. Путін якраз і є головним організатором того, що відбувається на Донбасі, головним топ-менеджером, керівником», – каже Віталій Сизов, аналітик Донецького інституту інформації.

Після загибелі Захарченка влада в Донецьку ненадовго переходить до його заступників – Дмитра Трапезнікова і Олександра Тимофєєва-Ташкента. Але вже за пару тижнів обидва змушені виїхати в Росію. Головою угруповання «ДНР» стає Денис Пушилін.

«Ключові посади, що контролюють економіку і бюджет ДНР, в новому уряді зайняли люди Сергія Курченка. З Росії «економічні» призначення курував переважно апарат віце-прем'єра Дмитра Козака, а також Сергій Назаров – заступник голови Мінекономрозвитку», – запевняють російські журналісти.

Де вугілля? Де гроші?

Колишніх соратників Захарченка, не розкриваючи їх прізвищ, автори розслідування називають своїми головними джерелами.

У розслідуванні «Бази» також оприлюднені внутрішні документи фірм, пов'язаних з українським олігархом-втікачем – «Внешторгсервіс» і «Газ-альянс».

Ці фірми монопольно вивозили з непідконтрольного Донбасу вугілля і метал, але згідно із цими документами, структури Курченка роками практично нічого не повертали угрупованням «ЛДНР» – все залишалось в офшорах.

Багатомісячні зарплатні борги і як результат – масові шахтарські страйки цього літа. Угрупованням «ЛДНР» навіть довелося формально вивести вугільні підприємства зі структур «Внешторгсервіса». Правда, топ-менеджерами так і залишилися люди Курченка.

Курченко – організатор чи виконавець?

Російського олігарха українського походження у розслідуванні російських журналістів називають головним винуватцем розвалу економіки Донбасу.

«Його подають, як ніби він організатор всієї цієї схеми, головний винуватець. Але по факту він тільки виконавець», – не погоджується з такою оцінкою Віталій Сизов.

Таке враження, що з Курченка в Росії хочуть зробити «цапа-відбувайла» за економічні злочини Росії на території ОРДЛО, вважає журналіст радіо «Донбас Реалії» Олександр Демченко.

«Курченко мало того, що розвалив економіку на цих територіях через неефективне управління всіма економічними активами. Так мало того – нібито, він ще і вбив Захарченка!», – іронізує Демченко.

Адже абсолютно невигідне співробітництво угруповань «ЛДНР» з фірмами Курченко могло бути укладене тільки за прямою вказівкою кураторів з Кремля.

У першу чергу мова про нинішнього заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який довгі роки відповідав за економіку окупованого Донбасу. На його роль є натяк в матеріалах статті «Людина, яка вкрала республіку». А тепер, замість відправленого у відставку Владислава Суркова, Козак відповідає ще й за політику Росії на окупованих територіях.

Однак схоже, що в російському політикумі знайшлися й ті, хто дуже хоче поміняти бенефіціарів багаторічної схеми пограбування непідконтрольного Україні Донбасу. Настільки, що навіть згодні зняти підозру в вбивстві Захарченка з української сторони.

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