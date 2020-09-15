Правоохоронці перекрили канал постачання угрупованню «ДНР» продуктів «на мільйони гривень» – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці заблокували схему незаконного постачання продукції угрупованню «ДНР».

«За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено групу мешканців Харкова та області, які за схемою так званого «прихованого транзиту» відвантажували на адреси підставних іноземних фірм товари харчової промисловості. Після перетину державного кордону України ці товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованої території Донецької області. За попередньою інформацією, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень. Збори та податки з реалізованої на території «ДНР» продукції сплачували на користь квазідержавних утворень терористичної організації», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, проведено обшуки у підозрюваних, вилучено техніку, «затримано учасників протиправної схеми та повідомлено про підозру» за статтею «сприяння діяльності терористичної організації».

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«Судом одному із фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 4,5 мільйона гривень. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної діяльності», – повідомили в СБУ, не вказавши точної кількості підозрюваних.

Днями СБУ повідомляла, що викрила канал легалізації бойовиків угруповання «ДНР» українськими державними органами.