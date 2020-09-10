У трьох сервісних центрах та управлінні ДМС викрили канал легалізації бойовиків угруповання «ДНР» – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що контррозвідка на Донеччині перекрила канал легалізації бойовиків угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним.

«Співробітники СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів Головного управління Державної міграційної служби України. Контррозвідники та слідчі СБ України встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням існуючої процедури та без особистої присутності громадянина. Задокументовано, що серед «клієнтів» були чиновники окупаційної адміністрації та бойовики терористичної «ДНР», які ніколи не перетинали лінію розмежування», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків в офісних приміщеннях сервісних центрів та міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах.

«За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними. Під час слідчих дій також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток, медичних довідок на ім’я осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів», – додали у СБУ.

Напередодні СБУ повідомляла про затримання організатора незаконної легалізації росіян в Україні.