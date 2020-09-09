СБУ: в Києві затримали одного з керівників «Ісламської держави»

Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників екстремістського угруповання «Ісламська держава», який перебуває в розшуку за лінією Інтерполу, повідомляє пресслужба СБУ.

«За отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн і входить до керівної ланки терористів «ІД». Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів», – заявили в СБУ.

Як йдеться в повідомленні, підозрюваний у 2018 році за підробленими документами незаконно прибув в Україну і створив на Київщині «злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії».

За даними СБУ, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків «ІД» за кордоном.

Наразі затриманий перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки, додали в СБУ.

Відомство також перевіряє можливу причетність підозрюваного і учасників організованого ним угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

У травні Служба безпеки України повідомила, що конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів екстремістського угруповання «Ісламська держава».