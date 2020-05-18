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19 травня 2020, Київ 00:13
Новини | Події

СБУ заявляє про екстрадицію до Грузії одного з лідерів «Ісламської держави»

Про його затримання СБУ повідомляла у листопаді 2019 року

Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів екстремістського угруповання «Ісламська держава», заявляє пресслужба відомства.

«Громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара Шишані» перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки «ІДІЛ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний незаконно прибув в Україну влітку 2018 року, використавши підроблений паспорт. Про його затримання СБУ повідомляла у листопаді 2019 року.

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