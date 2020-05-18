СБУ заявляє про екстрадицію до Грузії одного з лідерів «Ісламської держави»

Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів екстремістського угруповання «Ісламська держава», заявляє пресслужба відомства.

«Громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара Шишані» перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки «ІДІЛ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний незаконно прибув в Україну влітку 2018 року, використавши підроблений паспорт. Про його затримання СБУ повідомляла у листопаді 2019 року.