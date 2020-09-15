Бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші 14 вересня – штаб ООС

Російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі 14 вересня, застосувавши поблизу Авдіївки та Мар’їнки ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

«Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – вказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 14 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.