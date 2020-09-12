Гармаш: офіс президента своїми заявами щодо інспекції Шумів фактично визнає бойовиків стороною конфлікту

Український журналіст із Донецька Сергій Гармаш, який є представником від окупованої частини Донеччини в Тристоронній контактній групі для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, що офіс президента України своїми заявами щодо інспекції українських позицій біля селища Шуми на лінії фронту фактично визнає бойовиків стороною конфлікту.

Як сказав він у передачі «Суботня свобода», така спільна інспекція з участю бойовиків російських гібридних сил стала б «найгіршим варіантом» і суб’єктивізацією цих бойовиків як нібито сторони конфлікту на Донбасі замість Росії, яка здійснює там свою гібридну агресію проти України. За його словами, такими зустрічами «нас поступово виведуть до того, що є в Придністров’ї» – окупованій Росією частині Молдови, з ватажками якої представники офіційного Кишинева виходять на прямі двосторонні переговори.

«Якщо вони дійсно будуть інспектувати наші позиції, то це вже визнання їхньої суб’єктності», – наголосив іще раз Гармаш.

Пригадуючи засідання ТКГ через відеоконференцію 9 вересня, за результатами якої офіс президента України офіційно визнав «вкрай обмежений прояв присутності бойовиків» у складі планованої інспекції, яка врешті не відбулася, Гармаш наголосив: «Я бачу лише один мотив для «тієї сторони» наполягати на створенні такої інспекції. Це політичне питання. Яке політичне питання? Суб’єктивізація «ЛНР» і «ДНР» (підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними – ред.). Що, власне, офіс президента і визнав у тому фрагменті… Чому ми погоджуємося на це? Мені складно сказати. Тому що Росія, я ще раз повторю, більше, ніж ми, в даному разі зацікавлена в цьому перемир’ї. Перемир’я повністю відповідає її сценарієві розвитку подій».

Згадану домовленість у ТКГ про спільне з бойовиками інспектування українських позицій, яке планувалося на 10 вересня, привітали в Кремлі. Але це інспектування врешті не була здійснене: українська сторона відмовилася від нього, пославшись на додаткові вимоги сторони Росії і бойовиків, висловлені після зустрічі ТКГ і не узгоджені на ній, а також не те, що угруповання відмовилися від «дзеркальних» інспекцій українською стороною їхніх позицій.

Причиною для домовленостей про таку інспекцію стали заяви ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, що, мовляв, українська сторона порушила умови домовленості про припинення вогню, облаштувавши нові позиції біля селища Шуми, що підконтрольне Києву і лежить майже на лінії фронту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою. Київ відкинув обвинувачення; про те, що йдеться про старі українські позиції, обладнані ще до кінця 2019 року, говорили в соцмережах і колишні бойовики. Українські військові тоді пообіцяли в разі порушення «адекватну відповідь усіма силами і засобами». Бойовики врешті відмовилися від обіцяного ними обстрілу, пославшись на домовленість про спільну з ними інспекцію.

Тим часом за час, що минув від оголошення останнього режиму припинення вогню з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ багато разів фіксувала, як російські гібридні сили відкрито зміцнюють і переобладнують свої прифронтові позиції на порушення домовленості – знаючи, що українська сторона, оголосивши нині дотримання перемир’я за пріоритет, не дасть на ці порушення збройної відповіді, як то було звично раніше, навіть якщо внаслідок цих порушень почнуть знову гинути українські військові.

Росія з самого початку своєї агресії проти України вимагає від Києва «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом», тобто визнання за сторону війни підтримуваних і скеровуваних Москвою незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними, – але не самої Росії, яка стверджує, що до своєї агресії проти України ніяк не причетна і є лише гарантом миру в Україні, але не стороною воєнного конфлікту.