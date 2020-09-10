Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Шумів – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 10 вересня вдень обстріляли позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, де на сьогодні планувалося, але не відбулося спільне патрулювання.

«О 14:15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ. Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, «завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ».

Раніше сьогодні заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар також заявив, що російські гібридні сили 10 вересня в районі Шумів підняли в повітря дрон у присутності представників ОБСЄ, назвавши це провокацією.

Міністерство оборони України сьогодні повідомило, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи. У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

В Офісі президента України додали, що станом на ранок 10 вересня отримали від них низку вимог, що «суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню і ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника».

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» відповідальність за зрив інспекції Шумів поклали на українську сторону і її «нові неможливі для виконання вимоги».

У Кремлі раніше привітали рішення про спільне інспектування на Донбасі з участю бойовиків.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.

Приводом для цього стало те, що 5 вересня нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що території неподалік селища Шуми, підконтрольного урядові України, будуть обстріляні 7 вересня через «незаконно зведені інженерні споруди» там українською стороною, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню. 9 вересня угруповання «ДНР» заявило про відмову від удару по позиціях ЗСУ.

В Офісі президента України заявили, що домовленість про спільне інспектування в районі Шумів з участю представника координатора від ОБСЄ укладена «з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.