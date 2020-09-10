Кремль привітав рішення про спільне інспектування на Донбасі за участі бойовиків

Кремль привітав рішення про спільне інспектування селища Шуми Донецької області представників України, контрольованих Росією сил та ОБСЄ.

«Усі учасники контактної групи, включно з російською стороною, зацікавлені в продовженні режиму припинення вогню, зацікавлені в будь-яких діях, які ведуть до розрядки обстановки на лінії зіткнення», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.

5 вересня нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що наказав в понеділок, 7 вересня, відкрити вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

Він стверджував, що у тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню.

При цьому, як цитують Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

В Офісі президента України заявили, що домовленість про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ укладена «з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.