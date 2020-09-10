Інспекції Шумів 10 вересня не буде через позицію Росії і бойовиків – Міноборони

Інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

«Для представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО і для Росії було неочікуваним те, що Україна погодилась на демонстрацію реальних фактів у районі населеного пункту Шуми Донецької області для остаточного спростування будь-яких фейків щодо нібито порушень домовленостей про режим припинення вогню через позиції наших військ. – заявили в Міноборони. – Україна як виключення, разово і суто технічно погодилась на інспектування в районі Шумів. Формат цієї місії вимагає відсутності будь-яких намагань пропіаритись: перевірку має провести представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування. Форма – у цивільному, склад учасників – без одіозних представників незаконних збройних формувань, характер події – без піару».

При цьому, як йдеться в повідомленні, Україна звернулась також із вимогою дзеркально перевірити й райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань.

«Конструктивна і заснована на здоровому глузді позиція України викликала фактично істерику в окупантів. Готовність України обговорювати на вказаній основі формат інспектування, а також відсутність прописаних умов інспектування отримали у відповідь від другої сторони – хаотичне метушіння. Станом на ранок сьогодні ми почули купу нових вимог і претензій, що протирічать одна одній, порушують домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, та ще більше принижують ОБСЄ як нейтрального та об’єктивного посередника», – заявили у Міноборони.

Там додали, що з цього випливає, що «насправді представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО та їхній «дах» у Москві чудово розуміють – інспектування ще раз довело би брехливість всьго того, що лунало з Донецьку протягом кількох тижнів щодо району біля Шумів. Саме через це вони почали пропонувати зовсім інші точки для інспектування».

«Відповідальність за дотримання режиму припинення вогню на Донбасі цілком залишається на російській стороні, яка має повний контроль над незаконними збройними формуваннями в ОРДЛО. Ключовим пріоритетом для України залишається збереження життів наших військових і цивільних. Ми готові робити все для того, щоб перейти від режиму припинення вогню до сталого миру. Але це може бути тільки рух двох сторін – Росія також має пройти свою частину цього шляху», – наголосили у МОУ.

В угрупованнях «ЛДНР» не коментують скасування інспекції. У Кремлі раніше привітали домоленості ТКГ.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.

5 вересня нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що наказав в понеділок, 7 вересня, відкрити вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

Він стверджував, що у тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню.

При цьому, як цитують Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

В Офісі президента України заявили, що домовленість про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ укладена «з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.