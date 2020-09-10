Російські гібридні сили влаштували провокацію з БПЛА в Шумах у присутності ОБСЄ – Бондар

Російські гібридні сили підняли в повітря дрон у присутності представників ОБСЄ, коли мало початися заплановане Тристоронньою контактною групою інспектування українських позицій в Шумах на Донеччині. Про це під Шумами заявив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Ми побачили, що були провокаційні дії з тієї сторони: був запущений, як мінімум, один безпілотник. А на інших напрямках доповідали про два квадрокоптери», – повідомив Бондар. Він також підтвердив, що Україна заявила представнику ОБСЄ про зрив домовленостей щодо спільного інспектування російською стороною.

«Були ухвалені певні домовленості, які повинні були бути виконані, в тому числі, з російської сторони. Вони виявились невиконаними. Відповідно, заходи на сьогодні і, я думаю, на перспективу, як мінімум, зупинені», – додав Бондар.

Раніше Міністерство оборони України повідомило, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, оскільки Росія і підтримувані нею бойовики висунули нові вимоги.

В Офісі президента України додали, що станом на ранок 10 вересня отримали від них низку вимог, що «суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню і ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника».

«Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно «одноразового інспектування» виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони», – додали в ОП.

Тим часом, на блокпосту на в’їзді до селища Шуми зібрався пікет із близько десяти людей, які протестують проти спільної з бойовиками інспекції українських позицій.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» відповідальність за зрив інспекції Шумів поклали на українську сторону і її «нові неможливі для виконання вимоги».

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.

5 вересня нинішній ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що наказав в понеділок, 7 вересня, відкрити вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

Він стверджував, що у тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню.

При цьому, як цитували Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

В Офісі президента України заявили, що домовленість про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ укладена «з метою спростування фейків і недопущення нових провокацій».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.