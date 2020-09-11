Галас навколо Шумів та що приховує «ДНР»: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.



Тиждень став важким випробовуванням для оголошеного 27 липня на Донбасі перемир'я. 6 вересня, після 41-го дня без бойових втрат з боку бійців ЗСУ та відносної тиші, російські гібридні сили вперше відкрили прицільний вогонь по українській армії. Один боєць загинув, одного було поранено. А напередодні ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв вже 7 вересня вдарити з артилерії по нібито новим українським фортифікаційним спорудам біля населеного пункту Шуми поблизу окупованої Горлівки. На думку лідера бойовиків, укріплення з'явилися вже після оголошення перемир'я, тому – його порушують. І хоча це спростувала у своєму звіті ОБСЄ, Україна відреагувала: скликала засідання Трьохсторонньої контактної групи (Росія її проігнорувала), голова МЗС Дмитро Кулеба ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим (той нібито через зайнятість так і не відповів), а штаб ООС пообіцяв ударити у відповідь. Згодом Пушилін відтермінував свій обстріл на 9 вересня: нібито через те, що Україна стала засипати свої траншеї поблизу Шумів (цей вкид спростував 503-й батальйон морської піхоти, що тримає там позиції).



А 9 вересня (коли мав відбутися відтермінований угрупованням «ДНР» обстріл Шумів) історія набула продовження: Україна на засіданні ТКГ у Мінську домовилась про спільну інспекцію із місією ОБСЄ та бойовиками укріплень українських військових поблизу Шумів. Незважаючи на аргументи ОП, це спричинило вибух протестів всередині України: біля Офісу президента та його резиденції , у містах-мільйонниках, а на в'їзді в самі Шуми протестували жителі довколишніх міст Донеччини.



Зрештою, 10 вересня о 14.00, коли спільна із російською стороною інспекція мала розпочатися, Офіс президента заявив, що вона скасовується через нові і неприйнятні для України умови бойовиків: відвідування нових точок окрім Шумів, вимогу фото- та відеофіксації та «спільного підписання протоколу». Через 15 хвилин після заяви угруповання «ДНР» обстріляло Шуми зі стрілецької зброї – якраз те місце, де мала проводитися інспекція. А також підняла в повітря дрон у присутності ОБСЄ.



А чи буде дзеркальна перевірка українськими військовими окопів «ДНР»? Міністерство оборони повідомило, що така – обговорювалась у контактній групі. А ми подивилися, які точки на окупованій території викликають підозру на предмет порушення мінських угод, і що Київ міг би там знайти.



І наостанок – прочитайте інтерв'ю із заступником генпрокурора України та очільником «департаменту війни» у ГПУ Гюндузом Мамедовим: про те, що світить іноземним соратникам підконтрольних Росії бойовиків на Донбасі, як він переслідує їх по всьому світу та навіщо йому це все.

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