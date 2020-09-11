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11 вересня 2020, Київ 19:48
Донбас.Реалії

Галас навколо Шумів та що приховує «ДНР»: тиждень на Донбасі

Автомобіль Спільного центру із контролю і координації (СЦКК) – органу, що контролює виконання «Мінська»

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.


Тиждень став важким випробовуванням для оголошеного 27 липня на Донбасі перемир'я. 6 вересня, після 41-го дня без бойових втрат з боку бійців ЗСУ та відносної тиші, російські гібридні сили вперше відкрили прицільний вогонь по українській армії. Один боєць загинув, одного було поранено. А напередодні ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв вже 7 вересня вдарити з артилерії по нібито новим українським фортифікаційним спорудам біля населеного пункту Шуми поблизу окупованої Горлівки. На думку лідера бойовиків, укріплення з'явилися вже після оголошення перемир'я, тому – його порушують. І хоча це спростувала у своєму звіті ОБСЄ, Україна відреагувала: скликала засідання Трьохсторонньої контактної групи (Росія її проігнорувала), голова МЗС Дмитро Кулеба ініціював розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим (той нібито через зайнятість так і не відповів), а штаб ООС пообіцяв ударити у відповідь. Згодом Пушилін відтермінував свій обстріл на 9 вересня: нібито через те, що Україна стала засипати свої траншеї поблизу Шумів (цей вкид спростував 503-й батальйон морської піхоти, що тримає там позиції).


А 9 вересня (коли мав відбутися відтермінований угрупованням «ДНР» обстріл Шумів) історія набула продовження: Україна на засіданні ТКГ у Мінську домовилась про спільну інспекцію із місією ОБСЄ та бойовиками укріплень українських військових поблизу Шумів. Незважаючи на аргументи ОП, це спричинило вибух протестів всередині України: біля Офісу президента та його резиденції , у містах-мільйонниках, а на в'їзді в самі Шуми протестували жителі довколишніх міст Донеччини.


Зрештою, 10 вересня о 14.00, коли спільна із російською стороною інспекція мала розпочатися, Офіс президента заявив, що вона скасовується через нові і неприйнятні для України умови бойовиків: відвідування нових точок окрім Шумів, вимогу фото- та відеофіксації та «спільного підписання протоколу». Через 15 хвилин після заяви угруповання «ДНР» обстріляло Шуми зі стрілецької зброї – якраз те місце, де мала проводитися інспекція. А також підняла в повітря дрон у присутності ОБСЄ.


А чи буде дзеркальна перевірка українськими військовими окопів «ДНР»? Міністерство оборони повідомило, що така – обговорювалась у контактній групі. А ми подивилися, які точки на окупованій території викликають підозру на предмет порушення мінських угод, і що Київ міг би там знайти.


І наостанок – прочитайте інтерв'ю із заступником генпрокурора України та очільником «департаменту війни» у ГПУ Гюндузом Мамедовим: про те, що світить іноземним соратникам підконтрольних Росії бойовиків на Донбасі, як він переслідує їх по всьому світу та навіщо йому це все.

Гюндуз Мамедов на Донбасі (праворуч)
Гюндуз Мамедов на Донбасі (праворуч)

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