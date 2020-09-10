У містах України вимагали імпічменту президента через спільне з бойовиками інспектування на Донбасі

Кілька десятків львів’ян із різних політичних і громадських середовищ зібралися у Львові на віче «Ні капітуляціі!» 10 вересня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники протесту вимагали скасувати рішення про спільне з бойовиками інспектування українських позицій біля села Шуми під Горлівкою, припинити повноваження всіх представників України у Тристоронній контактній групі, інших міжнародних робочих зустрічах, які своїми заходами завдають шкоди національній безпеці та обороні української держави.

«Будь-яка інспекція з терористами ні до чого доброго не призвела у світі. Ми маємо приклад Придністров’я, де незчулися, як їх визнали і почали спілкуватись. Така довготриваюча рана на тілі країни і може бути в нас. Конфлікт на Донбасі треба заморожувати, але визнавати їх в жодному разі не можна. Нас турбує, що не скликана депутатська комісія щодо державної зради», – каже Радіо Свобода громадський активіст Борис Пошивак.

«Будь-які офіційні спільні дії з бойовиками означають визнання суб’єктності бойовиків, а це державна зрада», – зауважила під час виступу активістка Анна Беру.

Учасники протесту представили флешмоб про державну зраду і запалили фаєри.

Аналогічна акція відбулася також у Дніпрі. Активісти вимагали відставки Зеленського, на акцію біля будівлі обласної державної адміністрації зібралося більше сотні людей – ветерани війни на Донбасі, волонтери, громадські активісти, містяни.

За словами учасника бойових дій на Донбасі Дмитра Кошки, ветерани не розуміють ініціативи Тристоронньої контактної групи щодо «спільного інспектування».

«Запустити ворога на свої позиції – це абсолютне безглуздя. Це просто не вкладається в голові. І я не розумію, де ті люди, які казали, пам’ятаєте, перед виборами: «Якщо він буде зливати країну, ми вийдемо й знесемо цю владу». І знову я бачу ті самі обличчя, і щось не піднімаються ті, хто обіцяв «зносити владу», – сказав він.

Учасники акції вимагали створення спецкомісії Верховної Ради України для розслідування так званої «справи вагнерівців» і збирали за це підписи.

У Запоріжжі місцеві волонтери, ветерани, активісти та політичні діячі також зібралися під стінами ОДА. Мітинг відбувався без партійних прапорів, окремі учасники принесли з собою національні прапори України.

Один з ініціаторів акції Олександр Лебідь висловив думку, що рішенням про спільні інспекції Офіс президента та представники в ТКГ «перетнули червону лінію».

«Ми вважаємо, що це є повна легітимізація незаконних збройних формувань та невизнаних квазідержав, що президент таким чином визнає те, що країна втратила частину територій. Попри сьогоднішні заяви, наша позиція не змінюється. Кравчук же не сказав, що ми не будемо проводити інспекції. Сказав, що ми їх тимчасово відкладемо. Але це все рівно каже тільки про те, що вони потім навіть з представником ОБСЕ візьмуть представників «ДНР», цих вбивць, і разом з ними підуть по нашим військових позиціях. Це не допустимо», – заявив Лебідь.

Під час акції її організатори також збирали підписи під зверненням до місцевих органів влади з вимогою засудити рішення про проведення спільного інспектування в зоні бойових дій на Донбасі.

Представники ані Запорізької облради, ані ОДА не вийшли до протестувальників, аби поспілкуватися з ними.

Міністерство оборони України сьогодні повідомило, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи. У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків із угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» відповідальність за зрив інспекції Шумів поклали на українську сторону і її «нові неможливі для виконання вимоги».

У Кремлі раніше привітали рішення про спільне інспектування на Донбасі з участю бойовиків.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.