Київ: Кілька сотень активістів навідалися до резиденції Зеленського

Увечері 10 вересня кілька сотень людей навідалися до резиденції президента України Володимира Зеленського з вимогою його відставки та заявами про державну зраду.

Учасники автопробігу з кількох десятків автомобілів влаштували акцію протесту під парканом державної дачі, в якій зараз мешкає Володимир Зеленський. Серед учасників були присутні представники політичних сил «Демократична сокира», «Рух опору капітуляції», «Національний корпус» та «Правий сектор».

Акції протесту пов’язані із раніше оприлюдненою інформацією про «спільну інспекцією» з контрольованими Росією силами на Донбасі, яка нібито мала пройти на позиціях українських військових під Горлівкою.

«В Україні, в риториці усіх політичних партій мають залишитися три слова, які будуть характеризувати Зеленського: імпічмент, відставка і суд. Ніяких домовленостей, ніяких перемовин, ніякої дискусії уже бути не може. Офіс президента заявив, що злочин, державну зраду, яка карається згідно зі статтею 111 (Кримінального кодексу України) не просто перенесено, а відкладено на якийсь час», – заявив член політичної сили «Демсокира» Юрій Гудименко.

Під кінець акції учасники розфарбували паркан державної дачі та запалили піротехніку. До них ніхто не вийшов. На місці були присутні представники правоохоронних органів.

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Міністерство оборони України того дня повідомило, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена 10 вересня, як напередодні домовилися в рамках позачергового засідання Тристоронньої контактної групи. У відомстві відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків із угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» відповідальність за зрив інспекції Шумів поклали на українську сторону і її «нові неможливі для виконання вимоги».

У Кремлі раніше привітали рішення про спільне інспектування на Донбасі з участю бойовиків.

Напередодні учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі.