Військовий загинув через обстріл з боку бойовиків на Донбасі – штаб ООС

Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення не сумісне з життям», – йдеться в повідомленні.

У відповідь на обстріл, підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і «дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч», йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в штабі ООС повідомляли про поранення українського військового внаслідок обстрілу з боку бойовиків біля Красногорівки.

Російські гібридні війська порушили режим припинення вогню на 42-й день його дії, повідомили у пресцентрі ООС. Досі від 27 липня порушення режиму тиші фіксували, але обстріли були неприцільними, поранених серед військових не було.

У командуванні ОС заявили, що при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили «дадуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів».

В Офісі президента повідомили, що учасники розширеної наради керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, яка відбулася 6 вересня в Києві, після цього заявили, що «поодинокі провокації» з боку ОРДЛО не можуть стати і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило українських військових в обстрілах, в угрупованні «ЛНР» про обстріли станом на вечір 6 вересня не повідомляють.

5 вересня Денис Пушилін, нинішній ватажок угруповання «ДНР», пообіцяв, що в понеділок, 7 вересня, порушить нині чинний режим припинення вогню.

За його заявою, він віддав наказ своїм бойовикам відкрити того дня о 8-й ранку вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

За твердженням Пушиліна, в тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню. При цьому, як цитують Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

При цьому українська сторона у Тристоронній контактній групі наголосила, що спостерігачі ОБСЄ в своїх звітах чітко вказують, що провели повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми і не виявили жодних змін у наявних позиціях Збройних сил України у порівнянні з 5 липня 2020 року.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.