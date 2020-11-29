Росія заганяє людей в «армію» бойовиків на Донбасі

Люди тікають з підконтрольної угрупованню «ДНР» території в Росію, щоб не потрапити в «армію»? На Донбасі бойовики змушують місцевих жителів йти «служити». Навіщо Путін готує Донецьк до «мобілізації»? Скільки російських військових зараз на окупованій території? Українська армія відпрацьовує бої за прикладом війни в Нагірному Карабасі. «Байрактари» і «Джавеліни» – бійці випробовують нову сучасну зброю. «Русский мир» в Луганську та Донецьку. Як обробляють жителів Донбасу?