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29 листопада 2020, Київ 18:23
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Росія заганяє людей в «армію» бойовиків на Донбасі

Росія заганяє людей в «армію» бойовиків на Донбасі
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Росія заганяє людей в «армію» бойовиків на Донбасі

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Люди тікають з підконтрольної угрупованню «ДНР» території в Росію, щоб не потрапити в «армію»? На Донбасі бойовики змушують місцевих жителів йти «служити». Навіщо Путін готує Донецьк до «мобілізації»? Скільки російських військових зараз на окупованій території? Українська армія відпрацьовує бої за прикладом війни в Нагірному Карабасі. «Байрактари» і «Джавеліни» – бійці випробовують нову сучасну зброю. «Русский мир» в Луганську та Донецьку. Як обробляють жителів Донбасу?

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