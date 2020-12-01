Бойовики на Донбасі готують «мобілізацію»?

У Донецьку угруповання «ДНР» оголосило про «військові збори». Жителям окупованої частини Донецької області впродовж останнього тижня наполегливо рекомендують з'явитися до місцевих «військкоматів». В Україні це вже назвали прихованою «мобілізацією». Навіщо бойовики шукають поповнення за вказівкою Росії? Що думають про це в українській розвідці?