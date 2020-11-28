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Каковы шансы на то, что обмен пленными на Донбассе произойдет до конца года? Как диджитализация может помочь реинтегрировать ОРДЛО? И зачем Украина покупает у России списанные грузовые вагоны? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Шанс есть

Обмен пленными между Украиной и Россией может произойти до 24 декабря 2020 года. Украина уже направила список людей, которых хочет вернуть. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

При этом, по словам советника, вероятность того, что такой обмен состоится – процентов 20. Арестович отмечает, что дело в российской тактике. Они могут тянуть до последнего и лишь за одни сутки все решить.

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Но есть и приятная новость, на российскую сторону увеличили давление ОБСЕ, Франция и Германия, отмечает советник украинской делегации в ТКГ.

Диджитализация и Донбасс

Развитие онлайн-услуг в Донецкой и Луганской областях это прежде всего инструмент для реинтеграции Луганска и Донецка в Украину. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Издание отмечает, что вопрос оформления украинских документов для дончан и луганчан и до пандемии стоял ребром. Чтобы получить легитимный украинский документ, жителям ОРДЛО нужно проехать через линию соприкосновения.

Группировки «ЛНР-ДНР» же в свою очередь делают все, чтобы путь в Ростовскую область за российским паспортом был проще, дешевле и быстрее. Даже во время пандемии, пока КПВВ на Донбассе работают нерегулярно, рейсовые автобусы из Донецка и Луганска продолжают выезжать в Россию.

Берите, все равно выбрасывать

В Украину из России за 2016-2019 годы завезли 18 тыс. списанных грузовых вагонов. Это оставило без заказов украинские вагоностроительные заводы. Об этом пишет «Остров».

Издание отмечает, что парк грузовых вагонов в Украине давно и безнадежно устарел. Крупные частные компании предпочитают обновлять вагонный парк за счет вагонов, списанных в утиль.

Сайт напоминает, что с такой же проблемой столкнулись и в России. Там в 2015 года запретили выпускать вагоны с завершенным нормативным сроком эксплуатации. И компании украинских олигархов охотно скупали этот утиль, ведь его отдавали по бросовым ценам. В результате износ вагонного парка на украинских железных дорогах только возрастал.

90% уличных животных – бывшие домашние

Украина в десятке стран с наибольшим количеством бездомных животных. На Донбассе эта ситуация ухудшилась в 2014 году, когда люди бежали от войны, оставляя своих домашних любимцев. Об этом пишет сайт «Свои.City».

Издание отмечает, что государственной политики по гуманному регулированию количества таких животных – нет, и миссия по их спасению пока ложится на зооактивистов.

При этом есть города, где действует такая программа. Однако всё нивелируются тем, что люди продолжают выбрасывать на улицу собак и кошек.

По словам зоозащитников, 90% уличных животных – бывшие домашние.

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