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Коронавирус в Украине побил очередной рекорд: 15331 случай заражения за сутки. Врачи говорят, что при таких цифрах система здравоохранения может не выдержать. Чтобы снять нагрузку с больниц, в Киеве, Одесской и Донецкой областях решили (еще в октябре) обустроить мобильные госпитали. Как выяснилось, на Донетчине этот госпиталь развернут в здании областной психиатрической больницы в Славянске (раньше говорили о Краматорске). Что уже сделано? Можно ли жителям Донбасса быть спокойными, что в случае тяжелой болезни они получат место и кислород?

Важно отметить, что до этого момента формально в стране все еще есть больничные места под COVID, несмотря на то, что вы часто можете слышать о случаях отказа в госпитализации или нехватке кислорода для пациентов. Врачи и чиновники объясняют это либо сбоем в алгоритме, либо спецификой подсчета больничных мест.

А известная волонтер Леся Литвинова говорит, что в МОЗ поинтересовались, наконец, ее данными о таких случаях и сокрушались, что не видят всей картины.

В Донецкой области заполненность коронавирусных мест сегодня составляет меньше 60%. Мобильный госпиталь должен развернуться при 70%.

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Куда госпитализируют на Донбассе?

Валентина Чубатенко работает заместителем главврача горбольницы номер 3 Краматорска. Здесь лечат коронавирусных больных. По словам доктора Чубатенко, в больнице для этих пациентов предусмотрели две сотни коек. При максимальной нагрузке в октябре больные заполнили 151 место. В ноябре ситуация в больнице стабилизировалась, и потребности в дополнительных койках нет, уверяет Валентина Чубатенко.

Ежедневно поступает приблизительно 10-15 и выписывается 7-8 пациентов

«На сегодняшний день на лечении находятся 95 пациентов с подтвержденной коронавирусной пневмонией ассоциированной и с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Ежедневно поступает приблизительно 10-15 и выписывается 7-8 пациентов. 2-3 пациента выписываются с полным выздоровлением. Другие пациенты выписываются для продления лечения амбулаторно», – уточнила Чубатенко.

Но ситуация может измениться. О том, что места для больных могут быстро заполниться, говорят и доктора, и министр охраны здоровья Максим Степанов.

«У нас есть ограниченные ресурсы медицинской системы. Эти ограниченные ресурсы, – они существуют во всем мире. Есть определенное количество коек, которые могут быть отведены под лечение больных COVID-19. Потому что другие болезни не делали каникул… », – описал ситуацию министр.

Если количество новых заболеваний каждый день будет 15-20 тысяч, – то медицина ляжет

Сергей Дубров, доктор медицинских наук, так говорит Радио Свобода о последствиях ежедневного роста больных: «Мы все должны понимать: если количество людей, которые болеют, новых заболеваний каждый день будет 15-20 тысяч, то медицина ляжет. И просто у нас будут кадры, которые мы видели во время 1-й волны на севере Италии: трупы на полах, трупы в приемных отделениях».

Госпиталь: история болезни

Чтобы снять нагрузку с системы охраны здоровья, в Украине решили обустроить мобильные госпитали.

3 ноября в Парламенте министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что первыми их развернут в Киеве, Одесской и Донецкой областях. 5 ноября Максим Степанов уточнил, что на Донетчине мобильный госпиталь обустроят в Краматорске.

Мы рассчитываем на где-то от 500 до 1000 коек

«Рассматривается несколько вариантов, где именно. Мы рассчитываем на где-то от 500 до 1000 коек. Обсчитали сумму средств, которые будут выделены из государственного бюджета на закупку оборудования, кроватей функциональных, на заработные платы медицинским работникам», – сказал Степанов.

9 ноября Александр Педенко, начальник отдела департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, сказал, что о мобильном госпитале в Краматорске окончательного решения нет.

Нет понимания бюджета финансирования этих мобильных госпиталей

«К сожалению, ответить стопроцентно не могу. Нет понимания бюджета финансирования этих мобильных госпиталей», – уточнил Педенко.

16 ноября понимание финансирования появилось. Правительство распорядилось дать деньги на развертывание мобильных госпиталей в Донецкой и Одесской областях, а также в Киеве – это 118 млн. грн. (их перебросили с программы «Развитие сети и содержания дорог общего пользования государственного значения»).

Из них Донецкая область для закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обустройства госпиталя на 200 коек, должна получить по решению правительства 17,6 млн. грн. Но в документе нет сроков исполнения постановления и не указан город, в котором решили развернуть госпиталь.

17 ноября Степанов сообщил подробности: «Будут обустроены они (мобильные госпитали – ред.): город Киев, город Одесса и город Краматорск».

18 ноября Александр Педенко снова ответил Радио Донбасс.Реалии, что окончательного решения о развертывании мобильного госпиталя в Краматорске – нет.

23 ноября мы получили также ответ исполнительного комитета Краматорского горсовета. «На сегодняшний день (23 ноября – ред.) исполком Краматорского городского совета таких распоряжений не получал».

Рассматривается и готовится план мероприятий по развертыванию мобильного госпиталя

Все это время число больных росло. 25 ноября Радио Донбасс.Реалии в который раз поставило вопрос обустройства мобильного госпиталя перед чиновниками областной администрации. «Да, облгосадминистрацией рассматривается и готовится план мероприятий по развертыванию мобильного госпиталя в Донецкой области», – сообщил Александр Педенко.

По информации чиновника, в госпитале будет 200 коек. Их будут обслуживать 9 бригад медиков по 12 человек в каждой. Где именно развернут госпиталь, Александр Педенко не уточнил.

Госпиталь будет в Славянске

Окончательное решение – госпиталь развернут в Славянске, в здании областной психиатрической больницы. Подробности рассказал народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«Площадь здания – 7 тысяч квадратных метров. Оно обеспечено и теплоснабжением, и водоснабжением, и достаточной электрической мощностью для функционирования ковидного госпиталя. Там, по расчетам Министерства охраны здоровья, могут расположить 200 временных коек», – сообщил подробности глава комитета.

По его информации, уже определили руководителя госпиталя и медицинский персонал, разработали поэтажный план: где и что будет расположено. И решили вопросы логистики: подвоз питания, транспорт, работа прачечной.

А вот с закупками, которые должны сделать областные чиновники, есть задержки.

Область не сделала закупку медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, продуктов питания, оборудования

«На сегодняшний день область должна была уже отчитаться, но у них есть задержка. Проблема в том, что область не сделала закупку медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, продуктов питания, оборудования. Но они говорят, что этим занимаются, и все будет выполнено. Единственное, я не понимаю, почему такая задержка, потому что сегодня на рынке все это есть», – рассказал о проблемах обеспечения госпиталя в Славянске Михаил Радуцкий.

По его информации, общее согласованное решение про организацию мобильных госпиталей приняли на совещании у президента Владимира Зеленского еще 10 октября.

Развертывание госпиталя происходит, когда загруженность коек в регионе превысит 70 процентов. На 25 октября, по данным областной администрации, в регионе было занято 55 процентов коек.

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