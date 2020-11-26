Росія надіслала сотий «гумконвой» на Донбас

У четвер, 26 листопада, Росія всоте надіслала так званий «гуманітарний конвой» на території Донбасу, окуповані проросійськими бойовиками. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій. З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони т.з. «гумконвою» у складі 14 автомобілів», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили прикордонники, у вантажівках, заповнених на 40-50 відсотків, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

МЗС України неодноразово направляло ноти протесту російському зовнішньополітичному відомству через так звані «гумконвої».