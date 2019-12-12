На Донбас в’їхав 95-й «гумконвой» з Росії

У непідконтрольні урядові України райони Донецької та Луганської областей 12 грудня в’їхав 95-й так званий «гуманітарний конвой» із Росії.

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що «колони доставлять жителям Донбасу понад 435 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких медикаменти і дитячі продуктові набори».

Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають.