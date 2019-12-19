Українські прикордонники відреагували на черговий «гумконвой» Росії

У Державній прикордонній службі України повідомили, що переміщення 19 грудня російських автоколон із так званою гуманітарною допомогою на непідконтрольні урядові України райони Донецької та Луганської областей, як і в попередні рази, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених з Комітетом Червоного Хреста модальностей.

«У вантажівках нібито перевозили медобладнання, медикаменти, дитячі набори. Однак українська міжвідомча група з прикордонників та митників не мала змоги отримати достеменну інформацію про фактичний вміст вантажівок і могла здійснювати лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Крім того, завантаженість транспортних засобів в середньому складала близько 75 %», – повідомили у Держприкордонслужбі.

У відомстві додали, що в цьому році це дванадцятий такий «гумконвой».

Раніше сьогодні на захоплену проросійськими бойовиками територію Донбасу в’їхав, як заявило російське МНС, – останній цього року «гумконвой» для «жителів Донбасу». У ньому, як вказувала російська сторона, буцімто були «медикаменти та новорічні подарунки».

Українська сторона не має змоги перевірити вантаж, який Росія везе на захоплені бойовиками території. Міністерство закордонних справ України після кожного такого порушення державного кордону висловлює протест. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету української держави.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають.