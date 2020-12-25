Росія відриває Донбас «доктриною», ТКГ повертає полоненого. Тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Цього тижня виявилось, що один український військовий потрапив у полон 17 грудня – проте, був швидко повернутий на підконтрольну Україні територію через переговорний механізм. Бойовики заявили, що затримали його «без застосування зброї» біля Слов’яносербська (окупований район) та що буцімто він був «у стані наркотичного сп’яніння». Військовослужбовця повернули на український бік 23 грудня, як заявила українська делегація у ТКГ, «завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи». А в зоні бойових дій цього тижня були поранені. Одне – войгнепальне – дістав від російських гібридних сил військовий поблизу Шумів. Інший боєць підірвався на міні. Двоє були поранені осколками під час обстрілу в районі Горлівки. І там же постраждав цивільний тракторист: снаряд з окупованого боку приземлився просто біля його машини.

«Окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли так, як вони хочуть». Це компроміси, на які готова йти з Росією Україна задля завершення війни, сказав цього тижня в інтерв'ю The New York Times Володимир Зеленський. Але змін до Конституції, яких вимагає Кремль, – запевнив, не буде. Тут ми аналізуємо, а чого взагалі хоче від України Путін, і чи є сенс пропонувати йому щось інше? А якщо ви вже готові підбивати підсумки цього важкого року, то ось в цьому тексті ми відповідаємо на 5 запитань про Донбас у 2020-му, аби все головне відновилось у пам'яті.

«Приєднати «ЛДНР» до Ростовської області». Одразу дві заяви про можливе входження окупованих українських територій до складу Росії з'явилися на тижні. Одне прозвучало від лідера угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, друге у самій Росії озвучив депутат Держдуми Олександр Шерін. Тут про те, хто ця людина, і наскільки її «мрії» відповідають реальним планам кремлівської верхівки.

Росія взялася за написання ідеології для окупованого Донбасу. З озвучених уривків майбутнього ідеологічного документа – «доктрини» – зрозуміло, що донеччанам пропонують розглядати окупацію як волевиявлення «русского народа Донбасса». Про що там пишуть пропагандисти, більше у цьому матеріалі. А в ефірі – трохи про справжню історію.

Незалежно від того, є розмови про анексію блефом чи ні, Росія продовжує «вивчати» мобілізаційний ресурс окупованого Донецька: до листопада 2021 року підконтрольна Кремлю адміністрація повинна забезпечити явку на пункти попереднього збору запасників. Паралельно угруповання «ДНР» внесло зміни до низки своїх «законів», що стосуються організації «Збройних сил» і призову жителів «на військову службу», і Пушилін підпорядкував собі «Управління Народної міліції ДНР». В цьому ефірі ми розбиралися, що це все означає, і чи чекати жителям Донецька мобілізації або призову до лав збройних формувань.

А тим часом Кремль звинуватив США в оборонній допомозі Україні: заява прозвучала від голови делегації Росії на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки. У відповідь представництво США в ОБСЄ підкреслило, що американська оборонна допомога Україні надається законно та прозоро і закликало Росію натомість саму надати повну інформацію про незаконну підтримку Росією збройних формувань, що дестабілізують Україну.

Камера журналіста Радіо Свобода Андрія Дубчака зафіксувала драматичні моменти історії України – Майдан, анексію Криму та бої на Донбасі. Сьогодні Дубчак запускає проєкт Donbas Frontliner: його задум – створити медіа, яке буде напряму відповідати на запити глядачів. Як? Розповідає Андрій Дубчак в інтерв'ю Радіо Донбас.Реалії, а також ділиться власними переживаннями на передовій та міркує про те, чому Захід та Україна майже затулили очі на агресію Росії, що триває.

Насамкінець наша «цукерка», яку ми готували для вас весь листопад: кольорова та захоплююча подорож по самому кордону України, у край байбаків та скакових коней. Занурюйтесь, знайомтесь з людьми, відкривайте незнайомі куточки України! Та не забувайте, що ваші коментарі нам завжди цікаві, їх навіть можна потім почути в ефірі Радіо Донбас.Реалії, тож пишіть – контакти нижче.

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