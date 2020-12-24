На краю України

«Тут кожен зараз сам за себе, розумієте?»

вулиця Дружби народів, кордон з Росією

«Звалити б із цього Мілового», – чи то жартома, чи всерйоз каже чоловік іншому в черзі на українській митниці на міловській вулиці Дружби народів. За нею – Ростовська область Росії. Атмосфера тут, на відміну від пунктів пропуску з України до ЄС, дещо напружена: люди мовчки готують документи та похмуро стоять біля своїх автівок під пильним оком українських прикордонників. «Треба валити на БАМ», – підтримує розмову, вочевидь, друг потенційного емігранта. «Та вони тебе похоронять там, як мамонта, – застерігає друзів третій. – Там край вічного недос*рання: два місяці літо, решта – вічна мерзлота».

Трикілометрова вулиця Дружби народів – химерне місце. Виглядає так, ніби подружжя розсварилося і поставило паркан у колись спільній квартирі, поділивши й кухню. Мийка опинилася по один бік, плита – по інший, а посуд сторони, так і не домовившись, побили. Починається вулиця українською митницею, продовжується двоповерхівками з українського боку та залізничним пустирем – з російського. Далі по український бік стоїть уже непрацюючий олійжиркомбінат, який сполучався з елеватором, що стоїть на боці російському. Наземний місток через колись пов'язані потужності завбачливо обвалили. З українського боку пострадянською пусткою стоїть закритий фірмовий магазин заводу «Соняшник». Далі – невеликий відрізок вулиці, де будинки є по обидва боки паркану, причому з російського доволі часто трапляються озброєні автоматами бійці Прикордонної служби ФСБ з вівчарками та датчики контролю руху. А вже за непрацюючим переходом на російську станцію «Чорткове» – біля якого розташовані ринок, кілька магазинів, єдина кав'ярня у місті (що працює до 14.00), переважно зачинена шашлична «Ануш» та автовокзал – починається приватний сектор, де обидва боки вулиці належать Україні. Закінчується Дружби народів російським м'ясокомбінатом, який стоїть на українській території.

«Хлопці, вам куди треба?» – голос диспетчерки місцевого автовокзалу з віконця відриває нас від розглядання розкладу руху: Станиця Луганська, Рубіжне і навіть нинішня «столиця» Луганської області Сєвєродонецьк. Половина автовокзалу просто закинута, як у Прип'яті – згодом ми дізнаємось, що тут у «кращі часи» був бар. «Ви зараз обнадієтесь, думаєте, поїдете – а поїхати ви в мене не поїдете!» – жінка незлобиво сміється з явних зайд. Виявилось, що автобус ходить тільки до 8-тисячного Біловодська у 40-ка кілометрах звідси – і тільки двічі на день. «Чому ж не знімете?» – питаємо про розклад. «Не можна знімати! Воно ж завірено не нами, хлопці!»

Фотографувати російський бік вулиці заборонено: наша спроба швидко зняти поки невідомий нам прилад (що виявився датчиком руху) закінчилася розмовою з українськими прикордонниками. «Навіщо провокувати доблесних наших, так би мовити, колег?» – побачивши наші прес-карти та акредитацію на роботу в зоні ООС, вже із іронією каже ДПС-ник, та повертає відібрані паспорти.

Місцеві ж, здається, не звертають уваги ані на українських, ані на російських прикордонників, а мовчки переживають усі незручності нового «парканного» життя.

«Вранці як прокинулись, дивимось – а вже дірки під стовпи стоять, потім вже дні через три дивимось – а в нас паркан стоїть, – 23–річна Ганна Калюжна пригадує осінь 2018–го року, коли Росія поставила посеред вулиці триметрову «сітку» з колючим дротом. – Сину півтора роки було. Він бігав на інший бік вулиці раніше, поки машин не було. Так він прокидається і каже – мамо, а як же я бігатиму?»

Вони з чоловіком купили квартиру на Дружби народів 2012-го, коли це було чи не найвигіднішою локацією прикордонного містечка: вікна виходили прямо на Росію, а в ста метрах праворуч працював залізничний міст-перехід на станцію Чорткове – колись великого вузла російської залізниці, що поєднував Москву та Адлер. Ним вони ходили до кінотеатру «Спартак», дешевої російської аптеки чи супермаркетів «Магнит» і «Пятерочка», зокрема, за дитячими сумішами – дефіцитом на українській території на десятки кілометрів навкруги.

«Просто прокидаєшся – і йдеш за хлібом, – розповідає 27–річний Євген. – Так само і вони. У нас, грубо кажучи, було одне велике селище – Мілове й Чорткове! Паспорти ми з собою ніколи не носили. Електричка з Ростовської області тут зупинялася – і люди галопом йшли на базар. У нас базар був величезний – і продуктовий, і речовий, і ціни менші були за російські». «Загрібали все, і навіть не дивилися, що гребуть! – сміється Ганна. – Бабулі-перекупниці – ті також із вечора заздалегідь ринкового дня приїжджали – яйця, кури, мед! Пруть все оце туди!».

Зараз це звучить, як байка: перед їхніми вікнами – три ряди парканів, за якими поростає травою російська залізниця. У грудні 2017-го року росіяни добудували нову гілку в обхід Чорткового (бо стара проходила українською територією, через українське село Зоринівка, де ми ще побуваємо), і станція завмерла. «Монітор трусився при перегляді фільму, – пригадує Ганна. – Так звикли до цього шуму, просто на нього уваги не звертали. А потім перший час так дико – ніде нічого не торохтить, раз – і все».

До «того, як погіршились справи» (міловчани часто уникають прямо говорити про українсько-російський збройний конфлікт) Євген непогано заробляв на фото- та відеозйомці у сусідній Ростовській та навіть Воронезькій областях: фотоальбоми для дитсадків, шкіл, весілля. Через карантин – Росія наразі пускає українців тільки до чоловіка/дружини чи дітей – Євгену довелось переорієнтуватись на вимираючі і бідніші українські селища. «Тут у мене замовлень нема. Цього року були одне чи два весілля тут, у Міловому», – скаржиться він.

«Дядько помер, а я до нього на похорон потрапити і не зміг, – раптово додає хлопець. – А коли мама померла два роки тому, то цей дядько сюди не зміг приїхати (з листопада 2018-го Україна перестала пускати росіян віком від 16 до 60 років – ред.) Він з Міллерово, це 100 кілометрів від Чорткового у Ростовській області. Всі мої родичі там – бабуся, дідусь, тітка, дядько – їздили до війни до нас у гості».

Питаємо про обстріл Мілового в серпні 2014 року: тоді РФ обстріляла будівлю української прикордонної застави. «Тут деякі кажуть, що це наші бомбили, – сміється Євген. – Ну я просто за своїм візуальними враженнями: от уявіть, погранзастава, і вона стоїть от так до Росії, і снаряд стирчить з того боку… Якщо це Україна – як він, по дузі летів, чи що? Ну слава богу, що він в стіну потрапив, а не в саме вікно. Там дах горів».

«Які? Ну які обстріли? Ну хто в кого стріляв?! Оооооой...», – за кілометр від будинку Євгена та Ганни на тій самій вулиці в районі приватного сектору порпаються на городі Валентина і Тетяна. Вдвічі старші за Калюжних жінки на закиди в бік Росії закочують очі. «Я думаю, що це маячня! – відрізає одна із них. – І сказали ж, що бомбили з російського боку, а розбита була погранзастава з українського! – А ви бачили? – Звісно! Ми ж їздили на скутері, дивилися, переживали це все!».

За даними РНБО, адміністративна будівля відділу прикордонного пункту «Мілове» в ніч на 9 серпня 2014-го була обстріляна з гранатометів. Поранення отримали четверо прикордонників. За словами військових, вели та корегували вогонь з-за Чорткового

Через війну Тетяна втратила роботу в Чортковому у приватного підприємця, а Валентина подумує закривати в Міловому свій магазинчик секонд-хенду: через відрізане 11-тисячне російське селище він став неприбутковим.

«Рушник візьмуть один гривень за 10… Тут глухо, роботи нема! Тепер люди тікають. Хто туди, хто туди, – Валентина маше рукою в бік паркану і у протилежний. – Хат дуже багато покинутих, дуже! В нас на вулиці тільки 15 десь...За два роки тут узагалі нікого не буде!»

«А пам'ятаєте, фестиваль був тут?» – підкидуємо тему для розмови. «Пам'ятаємо! Звісно, ходили на нього! Це було урочисто, весело, ми, міловчани, зустрічали росіян, гуляння тут були...Ти диви, аж мурашки пішли», – Валентина ніяково посміхається і погладжує тильний бік долоні. Мова про фестиваль «Вулиця дружби», який щорічно з 2004-го проводився в ста метрах від їхніх будинків аж до 2014-го року – із виставками народного мистецтва, виступом кінного театру, ярмарками, гала-концертом та навіть феєрверком – і символізував братерство українців і росіян. «А от перед дев'ятим травня нас у Чорткове запрошували на факельну ходу, ми йшли через міст, школа йшла зі свічками. Потім наступного дня Чорткове сюди приходило. Дружили!» – пригадує Тетяна.

«От у мене чоловік там живе, за парканом прямо, – після деякої паузи по-змовницьки каже Тетяна, обпершись на сапку. – Ось ці двоповерхівки навпроти маслозаводу». «А вона з сином – тут! – підхоплює подруга. Видно, що це одна із найболючіших тем їхніх розмов. – Батьки тут живуть, от чому й вона тут. От уже два роки як вони так живуть».

«Він працює зараз у Новочеркаську, сюди приїздить на 2 тижні – і от ми ходимо туди. Як канікули – туди йдемо на два тижні, – за словами Тетяни, чоловік намагається перетягнути її до Росії, але вона опирається. – У нас українська мова, там російська. А син вже пішов до п'ятого класу, це стрес».

Вечорами Тетяна – як і інші міловчани у схожому становищі – влаштовує собі побачення з чоловіком просто біля паркану. Через «сітку» можна передати навіть дефіцит – приміром, ліки, що значно дешевші в Чортковому.

«А як щодо туризму? – боязко питаємо ми, намагаючись намацати хоч якусь перспективу для Мілового. – Красиві ж місця!»

«Який туризм, хто там, ай! Тут кожен зараз сам за себе, розумієте? Тут нічого нема і не буде! Всі ми «сміємось» – ось є Діброва, крайня точка в нашому районі – от Мілове буде як Діброва: там кілька людей лишилося, старих, і все».