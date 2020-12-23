З окупованої території Донбасу вдалося повернути військовослужбовця ЗСУ – українська делегація у ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що у середу з окупованої території Донбасу вдалося повернути військовослужбовця Збройних сил України.

«Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію», – йдеться в повідомленні української делегації у ТКГ.

Інших подробиць наразі немає.

Днями штаб операції Об’єднаних сил повідомив, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі захопили і утримують із 17 грудня в полоні військовослужбовця одного з підрозділів військової частини в районі проведення ООС.

Бойовики незаконних угруповань визнали, що 17 грудня «затримали без застосування зброї» військовослужбовця ЗСУ біля Слов’яносербська. В угрупованні «ЛНР» заявляли, що буцімто цей військовослужбовець «у стані наркотичного сп’яніння» прийшов на позиції бойовиків.

Сепаратисти стверджують, що за останні дні загалом уже троє військовослужбовців 14-ї бригади ЗСУ буцімто самовільно залишили свої позиції. Вони також продовжують твердити, що один із них, раніше захоплений бойовиками, «при спробі перетину лінії зіткнення помер від передозування наркотиками дорогою в лікарню». Тіло того військовослужбовця представники російських гібридних сил уже повернули – зі слідами побоїв по всьому тілі й убитого шляхом задушення.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про 241 утримуваного на окупованих територіях Донбасу громадянина України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.