Посольство США відреагувало на захоплення в полон бійця ЗСУ, поранення цивільного і військових на Донбасі

Посольство США в Україні відреагувало на захоплення в полон проросійськими бойовиками за останні дні на Донбасі бійця ЗСУ, а також поранення цивільного і двох військовослужбовців.

«Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та 2 українських військовослужбовців внаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

Напередодні штаб операції Об’єднаних сил повідомив, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі захопили і утримують із 17 грудня в полоні військовослужбовця одного з підрозділів військової частини в районі проведення ООС. Також раніше того ж дня двоє військових Збройних служб України дістали поранення біля Горлівки внаслідок обстрілу бойовиками. 20 грудня внаслідок стрілянини, влаштованої сепаратистами, був поранений цивільний житель-водій трактора.

Бойовики незаконних угруповань порушення режиму тиші заперечують. Втім вони визнали, що 17 грудня «затримали без застосування зброї» військовослужбовця ЗСУ біля Слов’яносербська. В угрупованні «ЛНР» заявляють, буцімто цей військовослужбовець «у стані наркотичного сп’яніння» прийшов на позиції бойовиків.

Сепаратисти кажуть, нібито за останні дні загалом уже троє військовослужбовців 14-ї бригади ЗСУ буцімто самовільно залишили свої позиції. Вони також продовжують твердити, що один із них, раніше захоплений бойовиками, «при спробі перетину лінії зіткнення помер від передозування наркотиками дорогою в лікарню». Тіло того військовослужбовця представники російських гібридних сил уже повернули – зі слідами побоїв по всьому тілі й убитого шляхом задушення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.