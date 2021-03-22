Козак висунув Україні ультиматум, бойовики cтягують війська: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

20 березня, після чергової зустрічі радників голів-країн членів Нормандського формату, російський представник Дмитро Козак фактично поставив Україні ультиматум: до 22 березня узгодити та підписати документ, який зобов'яже українських військових відкривати вогонь у відповідь на Донбасі тільки після згоди на це Міноборони України; зафіксувати, що Україна не дала жодних пропозицій до проєкту «кластерів» із виконання «Мінська» від Німеччини та Франції, а також погодитися на ротацію головування у Нормандських перемовинах всіх країн-членів (зараз там по черзі головують Париж та Берлін). Український переговорник Андрій Єрмак відповів відмовою, заявивши про «маніпулятивний характер запропонованих паном Козаком висновків».

Раніше Дмитро Козак в інтерв'ю російському «Інтерфаксу» заперечив, що знає про існування нового мирного плану від Німеччини та Франції, узгодженого Україною. Про передачу цього плану Росії заявив 9-го березня Андрій Єрмак. Утім, член української делегації на перемовах по Донбасу у Мінську Сергій Гармаш упевнений, що російський переговірник бреше, адже іще в кінці січня «увірвався» на засідання Тристоронньої контактної групи і заявив, що ніяких нових пропозицій щодо реанімації «Мінська» Росія розглядати не буде (а отже, вони були). Хоча сам Гармаш (і вся українська делегація) нічого не знає про новий мирний план, запропонований Заходом. Почалися перемови по Донбасу «через голову України»? Аналізуємо в ефірі:

Бойовики ж тим часом концентрують військову техніку поблизу лінії розмежування (що суперечить умовам «перемир'я» від 27 липня минулого року), зокрема, поблизу окупованої Горлівки, а російській журналіст Олександр Сладков інспектує їхні позиції вже зовсім поруч із лінією розмежування. Сплеск уваги до Донбасу в російських ЗМІ помітила навіть тимчасова повірена США в ОБСЄ, зазначивши, що це робиться для того, «щоб наперед позначити і заздалегідь перекласти провину за ескалацію насильства». Українські правозахисники також бачать підготовку до війни, яку веде Росія на окупованому Донбасі: навіть у школах дітям розповідають про майбутню «військову агресію» України.

На цьому тлі Захід гуртується навколо України: посли країн «Великої сімки» і високий представник Європейського союзу у спільній заяві до річниці фактичної анексії Криму 18-го березня заявили, що «Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», і що підтримку Києва буде продовжено. А президент США Джо Байден раптово назвав свого російського колегу Володимира Путіна «вбивцею», чого не дозволяли собі жоден із його попередників – і пообіцяв помсту за втручання Росії у американські вибори.

З Донецька організовують «шоп-тури»...до російських Ростова та Таганрога: і не тільки приватні ділки, але й цілий «відділ туризму ДНР». До війни, нагадаємо, Донецьк (тоді – один із фінансових центрів України) перевершував сусідні російські міста за кількістю і якістю брендових магазинів. Та і звичайні українські ліки стали в колишньому мегаполісі дефіцитом: ми промоніторили місцеві пабліки, щоби зрозуміти, як «викручуються» донеччани без необхідних мазей та пігулок.

На додачу до всього бойовики ще і заробляють на українських пенсіонерах в окупації: експерти розповіли нам, як це працює, та чому вони підозрюють ватажків «ЛДНР» у заробітку на переведенні у готівку соцвиплат пенсіонерів (на що ті змушені йти через вже рік як закриті блокпости).

Цікавий текст від журналіста Станіслава Асєєва про складість будь-яких підрахунів в ОРДЛО – та чому Україні варто тверезо дивитися на плани щвидкої реінтеграції цієї території.

«Ну що, Юлія Іванова, дописалася?»: історія відважної жительки Макіївки, яка більше двох років просиділа в донецькому концтаборі «Ізоляція» та місцевому «СІЗО» за дописи у твіттері, де вона описувала початок окупації. 58-річна жінка вижила і досі вважає, що фотографії, що вона їх зробила тоді – «найбільше у її житті».

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