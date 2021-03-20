За одеждой – в Россию. Но не в Москву или Питер – а в Таганрог или Ростов. Дончане в условиях оккупации вынуждены собираться группами, заказывать трансфер и отправляться в пусть через границу – чтобы приобрести брендовую одежду. По пути, конечно, оставляя поборы в карманах так называемых силовиков и перевозчиков. Местный житель рассказал, как это работает.

– В мирное время, когда функционировал Донецкий аэропорт и ж/д вокзал, дончане могли отправиться на отдых куда угодно, практически в любую точку мира: Турция, ОАЭ, Испания, Франция, Британия... Сегодня они ограничены в поездках, как никогда: к оккупации добавился еще и карантин.

Сегодня для жителей ОРДЛО более-менее открыта одна дорога – в Россию. Предлагают шоп-туры одним днем в Таганрог и Ростов-на-Дону. Стоимость проезда в Таганрог и обратно – 1100 руб. (по нынешнему курсу – 430 грн), а непосредственно в сам Ростов чуть дороже – 1400 руб (545 грн).

В Таганроге желающим предлагают скупиться в торговом комплексе «Мармелад», а в Ростове – в ТК «Горизонт» и «Мегамаге». Владельцев билетов таких шоп-туров забирают рано утром и к 20.00 их привозят обратно. При этом больших любителей покупок собирают не только в Донецке, но и в Макеевке и Харцызске.

Однако и тут жителей неподконтрольных районов Донецкой области ограничивают. Одному человеку разрешено провозить только две средние по размеру сумки или два чемодана.

Интересно, что если ранее объявления о подобных вояжах за покупками просто висели на улицах или были опубликованы в интернете, то сейчас их уже начали предлагать сотрудникам госпредприятий. Судя по отзывам, цена проезда для обычных граждан в целом довольно лояльна. Но для бюджетников и это затруднительно. На сегодня на оккупированной территории Донецкой области работают как минимум 40 турфирм и турагентств, которые могут предложить подобные покупательские вояжи. Шоп-туры уже организовывает и так называемый «отдел туризма ДНР». Поездки осуществляют, как правило, раз в неделю. Места бронируют по телефону: нужно назвать место посадки и высадки, имя и фамилию пассажира, паспортные данные, контактный номер. Для льготников имеются скидки.

Надо сказать, что все «пошлины» оплачиваются отдельно от цены за поездку. Первую оплату нужно сделать на таможне РФ, в среднем это от 500 до 1200 руб (около 230 грн) за 2 сумки. После, уже по приезду в Донецк, покупатель снова должен оплатить свой багаж, уже перевозчику. Цена такой оплаты – от 50 до 200 рублей (40 грн) за сумку (70х70см).

Пока приобрести себе качественный фирменный товар дончане могут только так – или же по интернету. Потому как в ОРДЛО официально нет брендовых маркетов.

Во время скидок в торговых центрах в Таганроге или Ростове можно купить фирменную продукцию гораздо дешевле, чем в самом Донецке (куда она попадает контрабандой). «Обидно», – сетуют многие горожане. Ведь ранее Донецк по развитию торговой инфраструктуры во многом превосходил тот же Ростов.

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