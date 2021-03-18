Радники «нормандської четвірки» обговорили повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі

Радники лідерів країн «нормандської четвірки» обговорили повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, інформує Офіс президента України.

Згідно із повідомленням, на початку зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні «нормандської четвірки» спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

Він запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Росія, Франція та Німеччина наразі не повідомляли про результати зустрічі радників лідерів країн «нормандської четвірки».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.