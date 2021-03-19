(Друкуємо мовою оригіналу)



Санкции против российского государственного долга или замораживание Северного потока-2? Какой будет плата России за вмешательство в выборы США. Американская власть уже расширила экспортные ограничения в отношении России. Вводится запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения. Но остановится ли на этом Байден? Почему Байден так недипломатично отозвался о Путине? Последуют ли за угрозами реальные действия? И можно ли уже ставить крест на участии США в переговорах с Россией по Донбассу?

Что произошло?

В интервью телекомпании АBС на вопрос о том, считает ли Джо Байден Владимира Путина убийцей, президент США ответил: «Да».

Кроме того, американский лидер отметил, что заставит президента России «поплатиться» за вмешательство в выборы в США.

За всю историю американско-российских отношений такого открытого заявления не позволял ни один американский президент, отмечают эксперты, даже во времена «Холодной войны» между США и СССР. По словам американиста Александра Потехина, Джо Байден – опытный политик, который не считает, что с Путиным нужно соблюдать политкорректность, а предпочитает называть вещи своими именами.



«Байден – человек эмоциональный, но тот, который позволяет своим эмоциям выплескиваться в исключительных случаях, когда это отвечает его позиции. Ведь были расследования вмешательств России в американские выборы и при Трампе. Но тогда Трамп сделал все, чтобы эти расследования закончились ничем. В данной ситуации, мне кажется, что Байден заявляет формулу: «Я – не Трамп. Не путайте меня. Моя реакция однозначно пряма», – комментирует Потехин.

Как понимать шуточку Путина?

В свою очередь президент России Владимир Путин на такое заявление Байдена отреагировал детской дразнилкой: «В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы».

А позже Россия отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации для анализа российско-американских отношений.

Российский политический комментатор Константин Эггерт считает, в Кремле такого заявления от американского президента не ожидали. Ведь первые шаги Байдена воспринимали, как «шаги Обамы 2.0», а здесь полностью изменена риторика отношений. При это эксперт отмечает, отзыв посла – это «средний уровень выражения политического недовольства».

Путин воспринимает только те санкции, где страна, которая их вводит, готова сама чем-то пожертвовать

«Мы знаем, что Путин видит политику через личную призму и не прощает таких вещей. Но Путин сейчас будет смотреть, а последует ли тот самый ответ от Джо Байдена на вмешательства России в американские выборы и какой именно этот ответ будет. Этот ответ может быть жестким и болезненным не только для России, но и для США. А Путин воспринимает только те санкции, где страна, которая их вводит, готова сама чем-то пожертвовать. Будет ли это такой тип или же это очередной запрет въезда в США для второго заместителя третьего помощника начальника ГУВД в городе Тюмени? Путин будет ждать этот ответ», – отмечает Эггерт.

Каким может быть ответ Байдена?

«Насколько американцы смогут договориться с европейцами о дальнейшей судьбе Северного потока-2 – это и обозначит степень серьезности администрации Байдена», – считает Александр Потехин.

Если санкции коснуться всего долга России, облигации начнут сбрасывать. Это станет ударом по российской экономике

«Байден и его люди уже упоминали, что могут быть санкции против российского государственного долга. Тут вопрос: про какие именно облигации идет речь? В долларах, евро или рублях? Будут ли эти санкции касаться будущего долга – или всего долга России, а вот тогда облигации начнут сбрасывать. Это станет ударом по российской экономике», – отмечает Эггерт.

Какое место займет Украина в очередном этапе политических отношений России и США? Как Россия отреагирует на новые санкции? Слушайте в эфире Радио Донбасс.Реалии:



Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите