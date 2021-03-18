Чому план Франції та Німеччини на столі у Кремля – таємниця навіть для ТКГ?

Чи існує якийсь новий план миру на Донбасі, запропонований Францією і Німеччиною? Чому його не оголошують українцям, а Росія заперечує його існування?

9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, і він вже «лежить на столі» в Кремлі. А заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак в інтерв’ю «Інтерфаксу» це заперечив та назвав міфом.

В українській делегації у тристоронній контактній групі пояснюють, що це не план, а лише пропозиції – і Козак точно знає, про що йдеться, бо уже відкинув їх на зустрічі ТКГ. На відміни від України, яка про зміст цих пропозиції нічого не знає!

Як реагував Козак

«Не лише я, – каже представник окупованих територій у ТКГ Сергій Гармаш, – а й, думаю, уся делегація, принаймні, Кравчук теж, дізналися про цю пропозицію щодо кластерів (так вона називається), коли півтора місяця тому Дмитро Козак увірвався на засідання ТКГ, щоб заявити, що ніякої дорожньої карти «Нормандський формат» для мінських угод напрацьовувати не буде, тому що нормандська четвірка не має права втручатися у внутрішні справи України. Тоді ми дізналися, що ведеться робота над ще якимись пропозиціями. Потім на кожному засіданні ТКГ Росія та її маріонетки запитували: чому ми обговорюємо план Кравчука, поданий ним у листопаді, якщо вже напрацьовується інший план? Але Козак, власне, вже окреслив свою позицію, коли півтора місяці тому заявив на ТКГ, що ці пропозиції не будуть дорожньою картою. Тобто Росії невигідні ці пропозиції. Тож говорити, що Москва їх не бачила, це очевидна маніпуляція», – говорить представник ОРДЛО на переговорах.

Через голову України?

«І німцям, і французам, треба досягнути бодай якихось результатів, – коментує колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін. – Ера Меркель завершується, вона не йде на вибори. У Макрона в наступному році вибори. І тут німці і французи беруть ініціативу, що саме по собі непогано, але вони її беруть без нас. Наскільки я чув, це не документ, це просто структуризація дорожньої карти. Однієї з версій, яка вже відома (документ Кравчука від листопада 2020 року – ред.). Але те, як це відбувається політично... Це вбиває останню надію на те, що відбувається і в нормандському форматі, і на мінських перемовинах. З української сторони – це імітація, саме з точки зору політичного керівництва, і це надає козирі Путіну, а в нас забирає важелі впливу на все, що стосується Донбасу».

Чому б не опублікувати документ?

Замість того, щоб опублікувати ці пропозиції, Україна просто мовчить, і це викликає подив навіть у ТКГ.

«Моя версія, що там є компромісні позиції, які можуть викликати збурення в українському суспільстві. І ці позиції хочеться тримати поки що конфіденційно. Можливо, якусь інформацію і треба тримати конфіденційно, але ж не від членів нашої делегації в ТКГ. Франція та Німеччина також свідомо не кажуть, тому що розуміють, що це обговорення потім буде загрожувати процесу дискусії з російською стороною», – каже Клімкін.

З іншого боку, якщо Росія зараз відкидає план, який запропонувала Німеччина та Франція, західні партнери знову побачать, хто протидіє мирному врегулюванню, каже Гармаш. Тоді Україна може вимагати посилення санкцій проти Росії.

«Якщо Росія відкине цей план, то це буде публічний ляпас для Німеччини та Франції. А у них виборчі процеси на кону. Є варіант якоїсь участі США у рішенні, я не кажу в мінському чи нормандському форматі, а взагалі, у рішеннях, що стосуються Донбасу. Тобто тут різні аспекти, але одного я точно не розумію, чому, сказавши «а», нам не кажуть «б». Бо якщо Росія завтра опублікує ці пропозиції, а вони у неї є, і якщо там дійсно є суперечливі для українського суспільства питання, то це викличе набагато гіршу реакцію, ніж якби Єрмак не казав про це взагалі», – каже Гармаш.

При цьому експерти запевняють, перемовини мають тривати, а майданчик переговорів потрібно берегти. «З Росією можна буде домовитися, якщо в результаті дипломатії та санкцій Росія буде ослаблена настільки, що їй стане не вигідною участь в цьому конфлікті, й тоді вона захоче піти. Колись ми все одно до цього дійдемо», – каже Гармаш.

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