Как компании из Гонконга могут быть связаны с дестабилизацией обстановки на Донбассе? История «Донецкоблгаза»

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«Донецкоблгаз» вернут в собственность государства, если найдут нарушения. Об этом 11 марта сообщил секретарь СНБОУ Алексей Данилов. Почему государство обратило внимание на это предприятие, и какие могут быть последствия? В ситуации разбиралось Радио Донбасс.Реалии.

В случае выявления нарушений «Донецкоблгаз» будет возвращен в государственную сферу управления

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта обратил внимание на работу «Донецкоблгаза». Алексей Данилов, секретарь СНБОУ, сообщил что собственники предприятия по неизвестным причинам начали отключать газ. Из-за этого в аппарате совета даже провели собственное исследование.

«Мы выяснили, что собственниками «Донецкоблгаза» являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас будут проверены соответствующей проверкой. И в случае выявления тех или иных нарушений «Донецкоблгаз» будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время», – заявил Алексей Данилов.

Предыстория

За пять дней до этого, 6 марта газовщики, несмотря на отопительный сезон и мороз, начали отключать котельные предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» от газоснабжения. Это спровоцировало протесты, в частности, в Славянске. Причиной отключений в облгазе назвали долг тепловиков перед НАК «Нафтогаз України».

В итоге руководитель Донетчины Павел Кириленко сообщил, что из-за отключения в области 59 котельных правоохранители зарегистрировали 82 уголовных производства. В «Донецкоблгазе» ответили своими обращениями к правоохранителям.

«Донецкоблгаз»: Люксембург, Гонконг…

То, что частью «Донецкоблгаза» владеют две компании их Гонконга, – давно уже не новость. Еще в 2017 году СМИ сообщали, что Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited из Гонконга заявили о желании купить акции облгаза у компаний Grandgas S.a.r.l. и Gascity S.a.r.l. из Люксембурга.

По информации Агентства по развитию фондового рынка Украины, по состоянию на 4 квартал 2020 года структура собственников ЧАО «Донецкоблгаз» выглядела так:

– 24,95 % акций принадлежит Trading Field Limited;

– 24,95 % акций принадлежит Endless Moonlight Limited;

– 38.2796 % акций принадлежит НАК «Нафтогаз України».

О таких же долях говорится и в документах на сайте самого предприятия.

По данным открытых источников, и одна, и вторая компания зарегистрированы в один день – 29 июля 2016 года.

В СБУ 12 марта сообщили, что собственники предприятия – иностранные офшорные компании с признаками фиктивности. По данным спецслужбы, они подконтрольны гражданину Украины, который находится сейчас на территории Российской Федерации. Фамилию гражданина пока не называют.

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«Донецкоблгаз» и Сергей Курченко

Связь облгаза и беглого олигарха Сергея Курченко в СМИ упоминали еще в начале ноября 2014 года. Podrobnosti.ua со ссылкой на свои источники в Москве сообщили, что Курченко покупает «Донецкоблгаз» и «Макеевкагаз». В планах у беглого олигарха, по информации журналистов, был контроль над газотранспортной системой Донбасса.

Связку «Сергей Курченко – «Донецкоблгаз» 6 марта этого года упомянул Павел Кириленко.

Звучит фамилия и господина Курченко

«Его бенефициарами называют самых разных людей. В том числе звучит фамилия и господина Курченко как конечного бенефициара этого предприятия», – сказал Кириленко в интервью телеканалу «Дом».

«Донецкоблгаз» и суды

Предприятие фигурирует в нескольких судебных делах.

4 марта года офис генерального прокурора сообщил, что направил в суд обвинительный акт, который касается финансового директора облгаза и бывшего начальника Краматорского управления газового хозяйства. Их обвиняют в противоправном перечислении денег со счетов «Донецкоблгаза» на счета юридических лиц. Правоохранители подсчитали, что убытки составили более 500 млн. грн.

А еще НАК «Нафтогаз України» подала иск в суд о взыскании с «Донецкоблгаза» более чем 2 млрд. грн. долга за газ. Речь идет о периоде с ноября 2018 года по июль 2020 года.

«Это может стать прецедентом на рынке» – Кобаль

Геннадий Кобаль, директор компании «ExPro Consulting», говорит, что вопрос «Донецкоблгаза» назрел еще год назад, когда компания начала стремительно наращивать долги. Решение СНБО эксперт одобряет.

Собственника как такового нет. Есть какие-то неизвестные офшорные фирмы

«Если ко всему этому добавить отсутствие реальных собственников (скорее всего, они находятся не в Украине), то решить этот вопрос не с кем. То есть, есть проблемы, есть претензии к компании, – а решать эти проблемы надо с собственником. Собственника как такового нет. Есть какие-то неизвестные офшорные фирмы. Поэтому мне кажется, что решение СНБО – довольно-таки желаемое», – рассказал Радио Донбасс.Реалии Кобаль.

По его мнению, если «Донецкоблгаз» национализируют, то, скорее всего, его передадут в управление НАК «Нафтогаз України». Ведь долги-то накопились именно перед «Нафтогазом».

И именно такой сценарий позволит реструктуризировать миллиардные (по подсчетам «Нафтогаза») задолженности, убежден Кобаль.

«Это было бы прецедентом на украинском газовом рынке и даже таким кейсом, который покажет другим собственникам газораспределительных сетей то, что шутить и безнаказанно накапливать долги перед «Нафтогазом» или перед государством не стоит, потому что это может закончится тем, что предприятие будет национализировано», – анализирует последствия решения СНБО Геннадий Кобаль.

«Роль государства должна усилиться» – Кущ

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает позитив в решении СНБО. Но эксперт убежден, что государственная политика на территориях возле линии разграничения должна быть комплексной и системной, и не должна ограничиваться отдельными компаниями. По мнению Куща, государству пора осознать, что ситуация в прифронтовых Донецкой и Луганской областях не укладывается в решения, характерные для остальной территории Украины.

На территориях рядом с линией разграничения государство не может себе позволить переводить это в простой хозяйственный спор

«Если в другой области отключение газа, связанное со спором хозяйствующих субъектов, может быть рядовой хозяйственной операцией, – то на территориях рядом с линией разграничения государство не может себе позволить переводить это в простой хозяйственный спор. Потому что там все это сразу политика, идеология, пропаганда, там все это приводит к далеко идущим последствиям», – делится эксперт.

Кущ отмечает, что сейчас СНБО пробует новый «кластерный» формат управления этими территориями. И один из элементов нового подхода, считает экономист, это такое быстрое реагирование на ситуацию с отключение газа для котельных в отопительный сезон. Было бы хорошо, считает эксперт, если бы национализация «Донецкоблгаза» привела бы и к финансовому оздоровлению предприятия, и к стабильному обеспечению жителей услугами.

Также, убежден Алексей Кущ, роль государства в Донецкой и Луганской области должна увеличиваться.

Если частные собственники не могут обеспечить выполнение своих обязательств, – то системы должны переходить под управление государственных администраций

«Инфраструктурные системы, связанные с обеспечением населения, промышленности и армии рядом с линией разграничения, – должны быть либо под контролем государства, либо, если они в частных руках, частный собственник должен предоставлять стопроцентную гарантию бесперебойной работы, невзирая ни на какие проблемы и споры со своими контрагентами. Если частные собственники на этих сложных территориях не могут обеспечить полное выполнение своих обязательств, – то такие инфраструктурные системы должны переходить под управление государственных администраций, а при необходимости – национализироваться». ​

Радио Донбасс.Реалии отправило «Донецкоблгазу» запрос, чтобы узнать позицию предприятия по инициативам СНБО. Мы обязательно опубликуем их ответ.

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