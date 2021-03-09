Курченко, минирование и сорванные пломбы. Как в Донецкой области открылся газовый фронт

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В Донецкой области развернулась настоящая газовая «холодная война». Сотрудники «Донецкоблгаза», несмотря на мороз, начали отключать от газоснабжения котельные. Горожане вышли на улицы, чтобы отстоять свое право на тепло. Чиновники и газовщики обратились к правоохранителям. А 9 марта стало известно о том, что работа облгаза заблокирована из-за сообщения о минировании. В причинах обострения разбиралось Радио Донбасс.Реалии

6 марта сотрудники «Донецкоблгаза» начали перекрывать газоснабжение котельным предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». И это при том, что ночью ожидали мороз. Поэтому люди рисковали ночевкой в холодных квартирах, а коммуникации могли просто испортиться.

К утру, я думаю, мы все замерзнем

«У меня двое детей: восьми и двенадцати лет. Мальчик сейчас на больничном. У меня парализованный отец дома лежит. И к утру, я думаю, мы все замерзнем», – делится предчувствиями жительница Славянска Анна.

По информации Донецкой обладминистрации, по области отключили 59 котельных из 178, работающих на газе. Пытались оставить без тепла даже прифронтовой поселок Новолуганское. Как сообщил Радио Донбасс.Реалии поселковый голова Константин Саркисов, отключить газ не дали, да и никаких документов на отключение, по словам Саркисова, у газовщиков не было.

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Почему газовщики отключают газ

Свои действия «Донецкоблгаз» обосновал уведомлением от НАК «Нафтогаз України». Это уведомление адресовано областному коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго», «Донецкоблгазу» и «Мариупольгазу».

В нем говорится о том, что у «Нафтогаза» нет правовых оснований для поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго». Тепловики задолжали «Нафтогазу» 1,5 млрд. грн.

На 26 февраля для пользованием услугами «Нафтогаза» «Донецктеплокоммунэнерго» должно было заплатить хотя бы 302 млн. грн. Если этих денег не будет, то «Нафтогаз» потребовал от тепловиков самостоятельно прекратить потребление газа с 7 часов утра 1 марта.

Если этого не произойдет, то «Нафтогаз» пообещал прекратить газоснабжение с помощью операторов газораспределительных систем, то есть, с помощью «Донецкоблгаза».

Газовщики подчеркнули, что обязаны с 6 марта прекратить снабжение «Донецктеплокоммунэнерго», чтобы не допустить убытков для государства в 150 млн. грн. за месяц.

«Холодная война» в Славянске

В Славянске из-за действий газовщиков и реакции на них жителей города, события развивались особенно жестко.

По информации городского головы Вадима Ляха, в городе 6 марта отключили 6 котельных. Возле вентилей происходили словесные перепалки между активными горожанами и газовщиками.

А из-за отключения котельной № 29, которая обслуживает 46 многоквартирных домов, около сотни горожан вышли на протест. Их поддержали руководитель ОО «Слов’янська Січ» Василий Хоменко, руководитель ОО «Другий фронт» Евгений Недосека и депутаты городского совета Александр Белименко и Анатолий Тишаков.

Люди сорвали пломбу с газового вентиля и заблокировали машину сотрудников Горгаза.

Во время протеста стало известно, что в Киеве договорились о подключении газа. И действительно, вентиль на котельную № 29 открыли.

Что сказали в Киеве

Они не имеют на это права, и команды от НАК «Нафтогаз України» отключать тепловика они не получали

6 марта Андрей Коболев, глава правления НАК «Нафтогаз України», в интервью телеканалу ICTV назвал действия облгаза незаконными.

«Незаконное отключение тепловой компании по инициативе облгаза: они не имеют на это права, и, опять таки, команды от НАК «Нафтогаз України» отключать тепловика они не получали, и мы даже не имеем возможности такую команду им дать», – заверил Коболев.

Валерий Тарасюк, глава Комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил в эфире ICTV: «Оснований для отключения не было. Сейчас мы написали указания и письма-пояснения на «Донецкоблгаз», на оператора ГТС. Надеемся, что в ближайшие минуты или хотя бы часы ситуация будет исправлена и предприятие будет подключено к газоснабжению».

Курченко и уголовные производства

В тот же день руководитель Донецкой области Павел Кириленко в интервью телеканалу «Дом» пояснил, что в других регионах страны нет такого обострения, потому что везде по закону оформляют договора рассрочки по оплате долга. А вот военно-гражданская администрация, говорит Кириленко, не имеет полномочий для оформления рассрочки. Чтобы решить этот вопрос, чиновники составляют необходимые документы.

Также журналисты отметили, что Павел Кириленко связал газовую проблему с именем беглого олигарха Сергея Курченко.

«Его («Донецкоблгаза» – ред.) бенефициарами называют самых разных людей. В том числе звучит фамилия и господина Курченко как конечного бенефициара этого предприятия», – заявил руководитель Донетчины в интервью телеканалу «Дом».

В 22.10 6 марта Павел Кириленко отчитался о том, что все котельные в области подключают к газоснабжению.

Не позволим собственникам «Донецкоблгаза» и их политическим подельникам переводить в политическую плоскость вопрос жизнеобеспечения области!

Руководитель Донетчины назвал отключение незаконным и поблагодарил премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, главу правления НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева и руководителя Комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка за оперативную реакцию и решение проблемы.

«Не позволим собственникам «Донецкоблгаза» и их политическим подельникам с явно не проукраинской позицией манипулировать и переводить в политическую плоскость вопрос жизнеобеспечения области!» – написал Кириленко.

На следующий день, 7 марта, Сергей Гончаренко, руководитель департамента ЖКХ Донецкой обладминистрации, рассказал, что из-за действий газовщиков и многочисленных жалоб жителей, чиновники скоординировали работу с полицией, СБУ и тепловиками.

Правоохранители открыли уголовные производства.

По состоянию на 01.30 7 марта все 59 котельных работают в нормальном режиме. Все потребители с теплом

«Были зафиксированы факты противоправных действий, после чего привлеченные к следственным действиям специалисты областного коммунального предприятия было восстановлено газоснабжение указанных котельных… По состоянию на 01.30 7 марта все 59 котельных, которые были ранее отключены от газоснабжения, работают в нормальном режиме. Все потребители с теплом», – поделился результатами работы Гончаренко.

Повторные отключения

7 марта газовщики (несмотря на усилия премьер-министра, руководителя области и уголовные производства) продолжили перекрывать газ. Жители Славянска начали писать в соцсетях про отключения котельных в разных микрорайонах и холодные батареи в квартирах.

Спустя несколько часов после отключения люди делились информацией о том, что батареи снова начинали теплеть.

А городской голова Вадим Лях сообщил, что для борьбы с отключениями в Славянске создали мобильные группы.

Тепловики вместе с правоохранителями все отключенные котельные и ГРП подсоединяют

«Механизм противодействия выработан. Тепловики вместе с правоохранителями все отключенные котельные и ГРП подсоединяют. На это, конечно, необходимо время. Поэтому необходимо сигнализировать, когда это (отключение – ред.) происходит», – пояснил Лях и добавил, что никаких документов об отключении подачи газа у него нет. Также он не исключает, что газ котельным могут начать перекрывать в любой момент.

Минирование облгаза

9 марта в «Донецкоблгазе» сообщили о блокировании работы всех подразделений сотрудниками СБУ, полиции и ГСЧС. Это произошло из-за сообщения 7 марта о минировании всех служебных помещений.

Органы власти и полиции прибегли к полному блокированию работы

«Начиная с 6 марта органы власти и полиции осуществляли противозаконное давление на предприятие и совершали противоправные действия, а с 9 марта прибегли к полному блокированию работы ПАО «Донецкоблгаз» с помощью сообщения о «якобы» минировании служебных помещений нашего предприятия. Открытым остается вопрос, почему органы полиции и ГСЧС реагировали на сообщения о минировании служебных помещений ОАО «Донецкоблгаз» целых 2 дня...», – отметили в облгазе.

Почему же сообщение о минировании было 7 марта, а проверили только 9 марта?

Как рассказала Радио Донбасс.Реалии Валерия Осипец, пресс-офицер Краматорского районного управления полиции, почту (бумажную и электронную) в полиции занимаются отделы документального обеспечения. Они работают только в рабочие дни.

Документирование в выходные дни не работает

«Так как сообщение поступило 7 марта, а документирование в выходные дни не работает, то на следующий рабочий день (это было 9 марта) сообщение было зарегистрировано сразу», – объяснила Валерия Осипец.

По ее словам, информация о сообщении касалась здания горгаза Краматорска. Однако полицейские, сотрудники СБУ, взрывотехническая служба и кинолог с собакой обследовали все здания по этому адресу, в том числе и здание «Донецкоблгаза».

Взрывчатку не нашли. Теперь правоохранители рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Коса на камень…

Павел Кириленко сообщил, что из-за отключения котельных правоохранители зарегистрировали 82 уголовных производства по ст. 356 Уголовного кодекса («Самоуправство») и одно уголовное производство по статье 384, ч. 2 («Введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа»).

А сотрудники облгаза также обратились к правоохранителям с заявлениями на чиновников, полицейских, сотрудников теплосети и других лиц, которые блокировали деятельность газовщиков и восстанавливали газопотребление.

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