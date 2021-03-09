Станіслав Асєєв став лауреатом Шевченківської премії за книжку «В ізоляції»

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року в номінації «Журналістика і публіцистика» за книжку «В ізоляції». Лауреатів премії 9 березня оголосив Шевченківський комітет.

«Цього року в номінації «Журналістика і публіцистика» перемогла книжка про людину, яка в своїй авторській молитві пише: «Боже, зроби так, аби мені було небайдуже». Цей автор дуже тісно пов’язаний із Донецьком. Цей автор писав і пише про те, про що інщі мовчали, бо не могли або не хотіли говорити, кожен зі своїх причин. Цей автор, перебуваючи в епіцентрі, цьому оці торнадо, пише і надає нам усім голос свідка. І цей автор показує себе як дуже зваженого публіциста. Станіслав Асєєв 31 місяць провів у полоні на території окупованого Донецька», – сказала, представляючи переможця в номінації, Ірина Славінська, членкиня Комітету, продюсерка Радіо Культура.

Книжка, яка документує перші місяці російської окупації Донецька – збірка репортажів Станіслава Асєєва «В ізоляції», вийшла за підтримки Радіо Свобода в Україні 2018 року, коли Асєєва ще утримували в полоні бойовики в Донецьку.

Церемонія нагородження відбудеться в травні в Каневі (орієнтовно 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка), повідомили у Шевченківському комітеті. Перенесення церемонії пов'язано з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19.

Автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували в полоні з травня 2017 року.