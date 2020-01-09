Станіслав Асєєв оприлюднив перший після звільнення допис у фейсбуці

Звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв оприлюднив перший після звільнення пост у фейсбуці. У ньому він подякував «усім, хто всі ці роки підтримував мене – від колег зі ЗМІ до звичайних людей, з якими ми навіть не були особисто знайомі».

«Зараз займатимуся здоров’ям, є низка проблем. У найближчому ж майбутньому першочерговим завданням буде звільнення тих, хто все ще залишається в полоні (вже займаємося цим – хлопці, про вас ніхто не забув і забути не дамо): на жаль, наших людей там ще багато, та й сама тема обміну дуже слизька . Але це – на майбутнє, а поки ще раз велика подяка всім, хто вірив, що я опинюся на волі – зізнаюся, часто були моменти, коли в це не вірив навіть я сам», – написав Станіслав Асєєв.

Раніше цього місяця, 2 січня, автор Радіо Свобода зняв банер #FreeAseyev з балкона редакції журналу «Український тиждень». Під час зняття банера, відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Стас Асєєв своє перебування на свободі, він сказав: «Потрібно ще психологічно адаптуватися, в тому числі і до ритму міста, до якого не те, щоб не звик, – звикати не було можливості. Але, напевно, варто».

Серед планів на найближче майбутнє Асєєв назвав не лише психологічну адаптацію, а й зустріч із родиною.