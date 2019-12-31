Держдепартамент США привітав звільнення авторів Радіо Свобода в рамках обміну

Державний департамент США вітає звільнення в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі авторів Радіо Свобода Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, які понад два роки перебували в полоні угруповання «ДНР».
«Ми вітаємо кроки доброї волі до вирішення конфлікту на сході України. Ми особливо радіємо звістці, що двоє авторів матеріалів Радіо Свобода були серед звільнених», – написала у твітері речниця Держдепартамент Морґан Ортаґус.
Автори матеріалів Радіо Свобода Олег Галазюк і Станіслав Асєєв були серед заручників незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», звільнених в ході обміну 29 грудня.
За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян.
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