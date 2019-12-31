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31 грудня 2019, Київ 14:02
Новини | Політика

Держдепартамент США привітав звільнення авторів Радіо Свобода в рамках обміну

Станіслав Асєєв після звільнення з полону

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Державний департамент США вітає звільнення в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі авторів Радіо Свобода Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, які понад два роки перебували в полоні угруповання «ДНР».

«Ми вітаємо кроки доброї волі до вирішення конфлікту на сході України. Ми особливо радіємо звістці, що двоє авторів матеріалів Радіо Свобода були серед звільнених», – написала у твітері речниця Держдепартамент Морґан Ортаґус.

Автори матеріалів Радіо Свобода Олег Галазюк і Станіслав Асєєв були серед заручників незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», звільнених в ході обміну 29 грудня.

За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян.

Олег Галазюк про своє затримання
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Олег Галазюк про своє затримання

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