Держдепартамент США привітав звільнення авторів Радіо Свобода в рамках обміну

Державний департамент США вітає звільнення в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі авторів Радіо Свобода Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, які понад два роки перебували в полоні угруповання «ДНР».

«Ми вітаємо кроки доброї волі до вирішення конфлікту на сході України. Ми особливо радіємо звістці, що двоє авторів матеріалів Радіо Свобода були серед звільнених», – написала у твітері речниця Держдепартамент Морґан Ортаґус.

Автори матеріалів Радіо Свобода Олег Галазюк і Станіслав Асєєв були серед заручників незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», звільнених в ході обміну 29 грудня.

За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян.