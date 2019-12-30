На Заході вітають звільнення Асєєва та Галазюка з полону

Правозахисна організація «ПЕН-клуб Америка» привітала новини про звільнення в рамках обміну з незаконними збройними угрупованнями авторів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка 29 грудня. ПЕН-клуб, який опікується захистом права на свободу висловлення думки, оприлюднив заяву своєї регіональної директорки в Євразії Поліни Ковальової того ж дня.

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«Минуло два з половиною роки з того часу, як Асєєв та Галазюк були ув’язнені. Їхній ймовірний злочин – журналістика. Репортери та письменники часто були мішенями для підтримуваних Росією сепаратистів під час жорстокого конфлікту на сході України. Незаконний суд та підробне слідство розлучали цих чоловіків із їхніми родинами та роботою надто довго. Для нас полегшення, що вони прямують додому», – цитує Ковальову пресслужба ПЕН-клубу.

Ця організація неодноразово закликала звільнити утримуваного на окупованій території автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

Звільнення Асєєва та Галазюка також привітав сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Марко Рубіо.

«Втішні новини, що українські журналісти Станіслав Асєєв та Олег Галазюк на свободі. Підтримувані Росією сепаратисти утримували їх понад два роки тільки за те, що вони виконували свою роботу і повідомляли правду», – написав політик у своєму твітері.

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Так само новину прокоментували в Норвезькому Гельсінському комітеті. Правозахисники нагадали про своє минулорічне звернення з вимогою звільнити Асєєва.

«НГК втішений тим, що Станіслава Асєєва звільнили сьогодні, після двох із половиною роки полону в Донецьку», – зазначили в організації.

Автори матеріалів Радіо Свобода Олег Галазюк та Станіслав Асєєв були серед заручників незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», звільнених в ході обміну 29 грудня.

За даними Офісу президента, Україні повернули 76 громадян.